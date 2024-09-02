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DAMIANI 100 X 100創世系列 逾百克拉珠寶重磅登台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DAMIANI百年慶典創世系列Mimosa含羞草高級珠寶項鍊手工鑲嵌製作過程。圖／戴美安妮提供
DAMIANI百年慶典創世系列Mimosa含羞草高級珠寶項鍊手工鑲嵌製作過程。圖／戴美安妮提供

源自義大利金匠核心重鎮Valenza瓦倫札的頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），今年歡慶品牌創立一百週年，推出100 X 100創世頂級珠寶系列共百件獨一無二的珍稀珠寶作品，其中包含多款逾100百克拉珍貴寶石的矌世傑作。繼米蘭發表、東京、首爾後，共有精選9件傑作登台，將自即日起於台北101尊榮俱樂部、麗晶晶華、微風復興巡迴展出，

來台展出亮點之一，包括象徵品牌的Mimosa含羞草系列Risvegli含羞草項鍊，鑲嵌108.96克拉的水滴型切割紫粉孔賽石，大克拉寶石色調濃郁罕見，配鑽參差鑲嵌如露水簇擁，相當華麗。單價最高的Fantasy Cut奇幻切割系列Luminosa彩鑽項鍊，採用三種金質鑲座和四種以上花式切割的粉鑽、黃鑽、白鑽，襯托中央20.49克拉的雷地恩切割濃彩黃鑽。以公爵夫人禮服領片為設計靈感的Mimosa Regina Dei Ghiacci含羞草向鍊，中央鑲嵌一枚18.91克拉的橢圓型切割鈷藍尖晶石，來自斯里蘭卡，是尖晶石中相當罕見的顏色。

除了大份量的項鍊，Mimosa Tramonto含羞草戒指，主石為對比色藍色與黃色的雙色剛玉，喚起人們對於夕陽的絕美印象。Mimosa Mystery Orange含羞草神秘表，則以一枚重達10.38克拉的天然蛋白石為表蓋，展現從橘色到紫色等不同顏色的遊彩變化。Mimosa Light Blue Galaxy含羞草手環，則匯聚共62顆星光藍寶石，以深淺不同的藍色調刻畫銀河之美。象徵品牌歷史精神Belle Époque美好年代系列Dolce Vita耳環，則以流暢的幾何線條，讓人對這一雙7.63與7.98克拉的帕拉伊巴色碧璽目不轉睛。

DAMIANI Belle Époque Dolce Vita美好年代18K白金帕拉伊巴碧璽與鑽石耳環，955萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Belle Époque Dolce Vita美好年代18K白金帕拉伊巴碧璽與鑽石耳環，955萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa Regina Dei Ghiacci含羞草18K白金鈷藍尖晶石及藍寶石與鑽石高級珠寶項鍊，1,050萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa Regina Dei Ghiacci含羞草18K白金鈷藍尖晶石及藍寶石與鑽石高級珠寶項鍊，1,050萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa Risvegli含羞草18K白金紫粉孔賽石與鑽石高級珠寶項鍊，825萬元。圖／戴美安妮提供
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DAMIANI Mimosa Light Blue Galaxy含羞草18K白金星光藍寶石與鑽石手環，976萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa Light Blue Galaxy含羞草18K白金星光藍寶石與鑽石手環，976萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa Aura含羞草18K白金鈷藍尖晶石與鑽石高級珠寶戒指，594萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa Aura含羞草18K白金鈷藍尖晶石與鑽石高級珠寶戒指，594萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Fantasy Cut Luminosa奇幻切割18K白金鑽石項鍊，5,550萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Fantasy Cut Luminosa奇幻切割18K白金鑽石項鍊，5,550萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa Mystery Orange含羞草18K玫瑰金蛋白石與鑽石高級珠寶神祕表，435萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa Mystery Orange含羞草18K玫瑰金蛋白石與鑽石高級珠寶神祕表，435萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa Tramonto含羞草18K玫瑰金雙色藍寶石與鑽石高級珠寶戒指，825萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa Tramonto含羞草18K玫瑰金雙色藍寶石與鑽石高級珠寶戒指，825萬元。圖／戴美安妮提供

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