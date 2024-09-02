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DAMIANI 100 X 100創世系列 逾百克拉珠寶重磅登台
源自義大利金匠核心重鎮Valenza瓦倫札的頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），今年歡慶品牌創立一百週年，推出100 X 100創世頂級珠寶系列共百件獨一無二的珍稀珠寶作品，其中包含多款逾100百克拉珍貴寶石的矌世傑作。繼米蘭發表、東京、首爾後，共有精選9件傑作登台，將自即日起於台北101尊榮俱樂部、麗晶晶華、微風復興巡迴展出，
來台展出亮點之一，包括象徵品牌的Mimosa含羞草系列Risvegli含羞草項鍊，鑲嵌108.96克拉的水滴型切割紫粉孔賽石，大克拉寶石色調濃郁罕見，配鑽參差鑲嵌如露水簇擁，相當華麗。單價最高的Fantasy Cut奇幻切割系列Luminosa彩鑽項鍊，採用三種金質鑲座和四種以上花式切割的粉鑽、黃鑽、白鑽，襯托中央20.49克拉的雷地恩切割濃彩黃鑽。以公爵夫人禮服領片為設計靈感的Mimosa Regina Dei Ghiacci含羞草向鍊，中央鑲嵌一枚18.91克拉的橢圓型切割鈷藍尖晶石，來自斯里蘭卡，是尖晶石中相當罕見的顏色。
除了大份量的項鍊，Mimosa Tramonto含羞草戒指，主石為對比色藍色與黃色的雙色剛玉，喚起人們對於夕陽的絕美印象。Mimosa Mystery Orange含羞草神秘表，則以一枚重達10.38克拉的天然蛋白石為表蓋，展現從橘色到紫色等不同顏色的遊彩變化。Mimosa Light Blue Galaxy含羞草手環，則匯聚共62顆星光藍寶石，以深淺不同的藍色調刻畫銀河之美。象徵品牌歷史精神Belle Époque美好年代系列Dolce Vita耳環，則以流暢的幾何線條，讓人對這一雙7.63與7.98克拉的帕拉伊巴色碧璽目不轉睛。
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