DAMIANI 100 X 100創世系列 逾百克拉珠寶重磅登台

源自義大利金匠核心重鎮Valenza瓦倫札的頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），今年歡慶品牌創立一百週年，推出100 X 100創世頂級珠寶系列共百件獨一無二的珍稀珠寶作品，其中包含多款逾100百克拉珍貴寶石的矌世傑作。繼米蘭發表、東京、首爾後，共有精選9件傑作登台，將自即日起於台北101尊榮俱樂部、麗晶晶華、微風復興巡迴展出，

來台展出亮點之一，包括象徵品牌的Mimosa含羞草系列Risvegli含羞草項鍊，鑲嵌108.96克拉的水滴型切割紫粉孔賽石，大克拉寶石色調濃郁罕見，配鑽參差鑲嵌如露水簇擁，相當華麗。單價最高的Fantasy Cut奇幻切割系列Luminosa彩鑽項鍊，採用三種金質鑲座和四種以上花式切割的粉鑽、黃鑽、白鑽，襯托中央20.49克拉的雷地恩切割濃彩黃鑽。以公爵夫人禮服領片為設計靈感的Mimosa Regina Dei Ghiacci含羞草向鍊，中央鑲嵌一枚18.91克拉的橢圓型切割鈷藍尖晶石，來自斯里蘭卡，是尖晶石中相當罕見的顏色。