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有3款星冰樂！星巴克13種飲品「買一送一」、限時2天

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
星巴克限時兩天、推出13種飲品「買一送一」。圖/摘自星巴克粉絲團
星巴克限時兩天、推出13種飲品「買一送一」。圖/摘自星巴克粉絲團

「茶、咖啡還是星冰樂？哪一個是你夏日的最愛？」星巴克以「抓住夏天的尾巴」為題，推出指定品項好友分享日。9月2、3日的11:00～20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

指定品項好友分享活動包含網友敲碗的3款星冰樂，共有13種飲品選擇。包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、可可瑪奇朵(含特選)、馥列白(含特選)、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵(含特選)、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、玫瑰蜜香茶那堤、草莓可可奶霜星冰樂。

此次活動需注意：每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。詳情可查：https://reurl.cc/E61EvK

可可 咖啡 星巴克

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