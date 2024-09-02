有3款星冰樂！星巴克13種飲品「買一送一」、限時2天

蒙布朗買一送一！以「蒙布朗」爆紅的甜點專賣「Matcha One」祭出消費者最愛的買一送一優惠，更是由首次亮相的「黃金地瓜蒙布朗」領軍，活動優惠到9/2，甜點控開吃前記得先拍照打卡喔。

2024-08-29 14:30