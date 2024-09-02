中秋吃烤肉！胡同「月見雙人餐」上桌 純水燒肉7折起

中秋節就要吃烤肉！「胡同燒肉」在今年中秋前夕，首度推出限定「月見賞牛雙人套餐」、「月見品豬雙人套餐」等套餐方案。「胡同月見賞牛雙人套餐」精選13道肉品，包括澳洲和牛牛舌、月見牛壽喜燒、胡同招牌清燉牛肉湯、牛肋條、牛五花等品項，其中「月見牛壽喜燒」選用日本A5和牛紐約客薄片，搭配胡同特製烤肉醬、生食等級雞蛋，帶來滑順又濃郁的香氣，每套原價4,098元，優惠價3,888元。

另款「胡同月見品豬雙人套餐」共有14道豬肉料理，包括霜降松阪豬、月見豬梅花、上等豬五花、特選豬小排等品項，每套同樣為3,888元。9月5日至9月22日期間，凡至胡同燒肉任一門市用餐，出示過去在胡同用餐的照片，即可獲得「老欉文旦」1顆，限量2000顆，送完為止。

甫於今年2月開幕的「純水燒肉」，鄰近桃園藝文特殊，乃是主打日本A5和牛的燒肉專賣店，以單點型態，提供多種和牛部位供消費者選擇。配合民眾中秋烤肉的習慣，純水燒肉此次特別打造雙人、4人套餐。其中4人套餐吃得到月見A5和牛金磚、日本A5和牛板腱牛排、日本A5和牛勞斯萊斯（肋眼上蓋）、月見和牛壽喜薄片、和牛牛舌厚切等多種品項，還有極上A5和牛丼、松阪豚、雞松阪、生食級干貝等內容，全套原價7,950元，優惠價6,600元，現享83折。