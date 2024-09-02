快訊

新北弱勢家庭父子雙雙陳屍臥室 次子無法回答問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

FENDI Baguette「Hand in Hand」匠心工藝展本周登台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
馬爾凱大區古典服裝製作工藝師Elena Ciarrocchi運用古典服裝製作工藝製作的FENDI Baguette包。
馬爾凱大區古典服裝製作工藝師Elena Ciarrocchi運用古典服裝製作工藝製作的FENDI Baguette包。

結合代代相傳的手工技藝與FENDI工匠頂尖製包技巧的FENDI Baguette「Hand in Hand」，推出以來先後於日本、北京盛大展出，獲得廣大迴響，其中精彩的手工包款，如今也將於9月4日起7日至FENDI台北新光三越Diamond Towers精品店展出，採預約制，四天的活動期間，現場亦提供珍稀包款訂製服務，可自由挑選喜歡的材質，與工匠討論搭配、打造專屬FENDI Baguette包款。

由Silvia Venturini Fendi於1997年推出的Baguette包，以被人們夾在腋下的法國傳統棍子麵包為名，堪稱90年代的時代經典象徵。隨著時代演進，Baguette包不僅是FENDI品牌的象徵，更成為一個辨識度極高、不斷變化的創意載體。FENDI於2020年展開「Hand in Hand」企劃，時，便以此明星商品為主角，結合義大利各地頂尖手工匠人與手工藝工坊，運用各地本土特色手工技藝從藝術品（objet d'art）高度，重新詮釋這款歷久彌新的經典包款。

此次來台展出焦點包款中，包括由巴西利卡塔大區（Basilicata）藝術家Marianna D'Aquino，以故鄉裝飾性手工編結絨毯製作技術打造的雙色包，也有以卡拉布里亞大區（Calabria）境內的科森紮（Cosenza）的金雀花纖維紡織工藝製作的零污染Baguette包。馬爾凱大區（Marche）古典服裝製作工藝師Elena Ciarrocchi運用古典服裝製作工藝製作的包款，還有珠寶巨擘Massimo Maria Melis以脫蠟法與手工雕刻的珍稀大理石鑲嵌而成的珠寶工藝包款，展現願羅馬的裝飾藝術。

艾米利亞羅馬涅大區（Emilia Romagna）的Pascucci家族，則以家傳的手工木版印刷技術重新演繹了一款特別版Baguette包，阿布魯佐大區（Abruzzo）匠人Simona Iannini則巧奪天工的tombolo aquilano古老蕾絲工藝打造了一款全蕾絲Baguette，來自義大利北部的奧斯塔河谷（Valle d'Aosta），的木工師Ornella Crétaz運用傳統胡桃木雕技法，為Baguette創造出精緻如蕾絲的幾何與花卉紋飾。

FENDI Baguette「Hand in Hand」精選包款與珍稀皮革包款專屬訂製活動

地點：FENDI 台北新光三越Diamond Towers 精品店

地址：台北市大安區忠孝東路三段268號1 & 2樓

時間：2024年9月4日 - 9月7日

預約鑑賞專線：02-8773-6061

艾米利亞羅馬涅大區的Pascucci家族以手工木版印刷技術重新演繹的特別版Baguette包
艾米利亞羅馬涅大區的Pascucci家族以手工木版印刷技術重新演繹的特別版Baguette包
阿布魯佐大區匠人Simona Iannini以古老蕾絲工藝打造的全蕾絲Baguette
阿布魯佐大區匠人Simona Iannini以古老蕾絲工藝打造的全蕾絲Baguette
珠寶巨擘Massimo Maria Melis以脫蠟法與手工雕刻的珍稀大理石鑲嵌而成的珠寶工藝包款，展現願羅馬的裝飾藝術。
珠寶巨擘Massimo Maria Melis以脫蠟法與手工雕刻的珍稀大理石鑲嵌而成的珠寶工藝包款，展現願羅馬的裝飾藝術。
卡拉布里亞大區的金雀花纖維紡織工藝製作的Baguette包
卡拉布里亞大區的金雀花纖維紡織工藝製作的Baguette包
由巴西利卡塔大區藝術家Marianna D'Aquino，以故鄉裝飾性手工編結絨毯製作技術打造的雙色包
由巴西利卡塔大區藝術家Marianna D'Aquino，以故鄉裝飾性手工編結絨毯製作技術打造的雙色包

FENDI

延伸閱讀

台南工藝上街頭開展 「做伙走揣咱ê百年手路」

「艾蜜莉在巴黎」來羅馬了！「神秘南歐帥哥」亮相

百貨秋季新櫃預告 新光三越全台近百家首發櫃登場

親子遊樂新選擇！探索嘉義「板陶窯交趾剪黏工藝園區」體驗DIY

相關新聞

有3款星冰樂！星巴克13種飲品「買一送一」、限時2天

「茶、咖啡還是星冰樂？哪一個是你夏日的最愛？」星巴克以「抓住夏天的尾巴」為題，推出指定品項好友分享日。9月2、3日的11...

中秋吃烤肉！胡同「月見雙人餐」上桌 純水燒肉7折起

中秋節就要吃烤肉！「胡同燒肉」在今年中秋前夕，首度推出限定「月見賞牛雙人套餐」、「月見品豬雙人套餐」等套餐方案。「胡同月...

DAMIANI 100 X 100創世系列 逾百克拉珠寶重磅登台

源自義大利金匠核心重鎮Valenza瓦倫札的頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），今年歡慶品牌創立一百週年，推出100...

FENDI Baguette「Hand in Hand」匠心工藝展本周登台

結合代代相傳的手工技藝與FENDI工匠頂尖製包技巧的FENDI Baguette「Hand in Hand」，推出以來先...

法式「玉米版親子丼」！台北W飯店法餐慶周年 星廚登台

位於台北W飯店的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」，以四季為名，開幕至今屆滿一周年，即日起至9月...

南台灣首家日系連鎖「高雄日航酒店」11月開幕 今起開放訂房

看好高雄全方位國際化發展，大倉日航酒店管理集團（Okura Nikko Hotel Management）旗下「高雄日航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。