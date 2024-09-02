FENDI Baguette「Hand in Hand」匠心工藝展本周登台

結合代代相傳的手工技藝與FENDI工匠頂尖製包技巧的FENDI Baguette「Hand in Hand」，推出以來先後於日本、北京盛大展出，獲得廣大迴響，其中精彩的手工包款，如今也將於9月4日起7日至FENDI台北新光三越Diamond Towers精品店展出，採預約制，四天的活動期間，現場亦提供珍稀包款訂製服務，可自由挑選喜歡的材質，與工匠討論搭配、打造專屬FENDI Baguette包款。

由Silvia Venturini Fendi於1997年推出的Baguette包，以被人們夾在腋下的法國傳統棍子麵包為名，堪稱90年代的時代經典象徵。隨著時代演進，Baguette包不僅是FENDI品牌的象徵，更成為一個辨識度極高、不斷變化的創意載體。FENDI於2020年展開「Hand in Hand」企劃，時，便以此明星商品為主角，結合義大利各地頂尖手工匠人與手工藝工坊，運用各地本土特色手工技藝從藝術品（objet d'art）高度，重新詮釋這款歷久彌新的經典包款。

此次來台展出焦點包款中，包括由巴西利卡塔大區（Basilicata）藝術家Marianna D'Aquino，以故鄉裝飾性手工編結絨毯製作技術打造的雙色包，也有以卡拉布里亞大區（Calabria）境內的科森紮（Cosenza）的金雀花纖維紡織工藝製作的零污染Baguette包。馬爾凱大區（Marche）古典服裝製作工藝師Elena Ciarrocchi運用古典服裝製作工藝製作的包款，還有珠寶巨擘Massimo Maria Melis以脫蠟法與手工雕刻的珍稀大理石鑲嵌而成的珠寶工藝包款，展現願羅馬的裝飾藝術。

艾米利亞羅馬涅大區（Emilia Romagna）的Pascucci家族，則以家傳的手工木版印刷技術重新演繹了一款特別版Baguette包，阿布魯佐大區（Abruzzo）匠人Simona Iannini則巧奪天工的tombolo aquilano古老蕾絲工藝打造了一款全蕾絲Baguette，來自義大利北部的奧斯塔河谷（Valle d'Aosta），的木工師Ornella Crétaz運用傳統胡桃木雕技法，為Baguette創造出精緻如蕾絲的幾何與花卉紋飾。

FENDI Baguette「Hand in Hand」精選包款與珍稀皮革包款專屬訂製活動

地點：FENDI 台北新光三越Diamond Towers 精品店 地址：台北市大安區忠孝東路三段268號1 & 2樓 時間：2024年9月4日 - 9月7日 預約鑑賞專線：02-8773-6061