法式「玉米版親子丼」！台北W飯店法餐慶周年 星廚登台

位於台北W飯店的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」，以四季為名，開幕至今屆滿一周年，即日起至9月30日將推出期間限定餐點，由來自香港的營運主廚─葉城樂Chef Lok集結過去一年來備受饕客喜愛的經典美饌，推出「主廚精選賞味套餐」與「單點菜單」。

此外，9月21日與9月22日晚間，餐廳創辦人、坐擁27顆米其林星肯定的知名主廚Olivier Elzer也將抵台，親自掌杓獻上「周年晚宴套餐」，並現身餐席間，與賓客互動。

一周年限定的「主廚精選賞味套餐」共有四道菜2,588元、六道菜2,988元兩款組合選擇。其中，「和牛韃靼 / Perseus No. 2頂級鱘龍魚子醬 / 法棍切片」清雅鮮甜，韃靼採用日本和牛菲力與板腱肉交織，以蝦夷蔥、酸豆、白蘭地與多種香料製成微帶酸辣的醬汁賦味，可塗抹於法棍切片品嘗。

接著微酸的「香料鮪魚 / 酪梨泥 / 紅蔥醬」登場，一新味蕾。奇妙的「香烤干貝 / 甜玉米絲絨醬 / 避風塘奶油 / 香蒜泡泡」，以清甜水果玉米與奶油熬煮的濃郁醬汁為底，近似玉米濃湯風味，香烤北海道干貝旁有爆米花、香烤玉米粒，被稱之為法式「玉米版親子丼」。

充滿海之鮮味的「南非鮑魚 / 燉飯 / 馬告泡泡 / 天婦羅」，燉飯內添加鮑魚肝與辛香料燉煮，另將馬告加入檸檬製成細緻泡沫，有趣的是最上方是使用鮑魚裙邊酥炸而成的天婦羅，口感中西交融、十分特別。

除了套餐選擇，也有單價118元起的「單點菜單」。例如「松露雞肉慕斯 / 白火腿 / 艾曼塔起司 / 吐司」，啟發自小巧的西式三明治，將吐司、法國白火腿、瑞士艾曼塔起司與松露雞肉慕斯所製的內餡一併低溫慢煮，口感絲滑。推薦菜還包括清爽的冷食開胃菜「阿拉斯加帝王蟹腳 / 番茄果泥 / 茄子泥」、熱前菜首推「經典法式田螺 / 香草奶油 / 麵包脆片」，還有湯品「蘑菇濃湯 / 培根泡泡 / 脆脆」、展現主廚創意的「石斑魚菲力 / 白麵 / 番茄 / 迷迭香」等。

為慶祝餐廳迎來一周年，凡於9月份到訪Seasons by olivier e.，每桌皆享一次抽獎機會，驚喜好禮包含侍酒師精選酒款、餐點或現金抵用券等。

Seasons by olivier e.

和牛韃靼／Perseus No. 2頂級鱘龍魚子醬／法棍切片。圖/台北W飯店提供

南非鮑魚／燉飯／馬告泡泡／天婦羅。圖/台北W飯店提供