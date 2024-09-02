2024年亞洲影視內容大獎 將於5日在台北登場

2024年亞洲影視內容大獎將於9月5日（星期四）首次在台灣台北市舉行現場頒獎典禮，結合音樂和電視娛樂、現場音樂表演、數位行銷及科技產業的多國盛會，共計13項亮點活動。這些活動包括為期兩天的亞洲影視內容高峰會，與Studio76及Rising Stories合作的ContentAsia PREMIERES首映系列，以及ContentAsia與GagaOOLala聯合舉辦的半天LGBTQ+節目製作專題，屆時將有來自亞洲各地娛樂產業的嘉賓出席。

2024年亞洲影視內容大獎共計提名來自亞洲13個國家的140多個節目，這些節目展示了亞洲區域內多平台的優質影視內容及人才成就。完整的提名名單請參閱此連結。台北市文化局局長蔡詩萍等人出席頒獎，由台灣知名主持人Dennis Au（知名DJ 丹尼斯）主持，並由本地知名歌手鄭雙雙為典禮開場演出。

2024年亞洲影視內容大獎旨在表彰亞洲最佳的優質影視及電視內容，共設有27個獎項類別，今年的獎項類別包括本地和區域觀眾的最佳電視劇集、最佳男主角、最佳女主角、最佳原創遊戲節目、最佳原創歌曲及最佳事實娛樂節目。今年的亞洲影視內容大獎共收到來自亞洲13個國家和地區超過500件作品的參賽申請，創下這項五年歷史活動的紀錄，參賽作品有來自中國大陸、印度、印尼、新加坡、蒙古、香港、菲律賓、馬來西亞、台灣、日本、韓國和越南。

台灣的入圍單位包括Catchplay、客家電視台、杰德創意影音管理股份有限公司、影響原創影視股份有限公司和TaiwanPlus，來自其他地區的入圍作品則包括Applause Entertainment（印度）、BEC World /Channel 3（泰國）、Coupang（韓國）、GMM TV Co（泰國）、Mediacorp（新加坡）、True CJ Creations（泰國/韓國）、Nippon TV（日本）、TVB（香港）和華納兄弟探索（亞洲）等單位。

亞洲影視內容大獎的總裁Janine Stein表示，亞洲原創製作的品質一直在不斷提升，而這一點在台灣尤為明顯。當地的製片人不斷推出更具吸引力的故事，並以真實性吸引了區域內外的關注。這正是我們決定將亞洲影視內容高峰會及頒獎典禮設在台北的主要原因。

她補充指出，亞洲的影視產業當然無法免疫於全球變遷，這給每個人都帶來了多重挑戰。然而，製作人、說故事的人以及平台仍然致力於服務各類消費者，持續發展他們充滿創意的聲音與實力，使亞洲故事在眾多的類型和規格中發光發熱。我們很榮幸能夠表彰並聚焦在亞洲的這些驚人的天賦與作品。

亞洲全球多媒體娛樂公司KC Global Media 成為2024年亞洲影視內容大獎（ContentAsia Awards 2024）的官方轉播合作夥伴。自亞洲影視內容大獎舉辦以來，首次將在AXN Asia 和 AXN Taiwan電視頻道上播出。

KC Global Media Co-Founder, President and CEO錢宗祺表示，ContentAsia是亞太地區提供媒體內容趨勢和策略的權威機構，非常期待能與業界頂尖的專家們一同慶祝才華洋溢的創作者和各種創新內容的得獎時刻。能夠在AXN頻道首次播出亞洲影視內容大獎頒獎典禮對 KC Global Media 來說是個非常重要的里程碑，將持續為觀眾帶來高品質和獨特的內容，致力帶給觀眾更多娛樂體驗。