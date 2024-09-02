買5送5！Mister Donut「統一布丁甜甜圈」新登場

迎接品牌20週年，連鎖甜甜圈「Mister Donut」攜手「統一布丁」，以童趣為主題，推出6款主題甜甜圈，還有2款布丁飲品，以及蜜糖波堤造型icash卡等週邊商品。為慶祝新品登場，還有甜甜圈「買5送2」、「買6送3」等多種優惠，憑特殊款統一布丁封膜，還可享「買5送5」方案。

Mister Donut攜手統一布丁打造6款甜甜圈，其中「20週年布丁巧貝」將巧貝剖半，塞滿特調布丁鮮奶油作為內餡，表面再裹上統一布丁可可沾醬，並撒上苦甜可可粉，每顆55元。「統一布丁波堤」將布丁波堤裹滿布丁可可沾醬，並淋上焦糖可可醬，每顆45元。「統一布丁雙色波堤」則將波堤半邊個別裹上布丁可可、焦糖可可沾醬，一次擁有雙重享受，每顆45元。另外還有「統一布丁蜜糖波堤」、「統一布丁歐菲香」、「統一布丁蜜糖歐菲香」等不同選擇。

除了甜甜圈之外，另外還有加入整顆布丁的「統一布丁煉乳冰沙」及「統一布丁焦糖伯爵鮮奶茶」，每杯均為99元。同時Mister Donut也再度推出4款棒棒糖造型甜甜圈，包括「可可棒棒糖」、「草莓棒棒糖」、「焦糖棒棒糖」、「優格棒棒糖」，每支均為39元。

呼應20週年，Mister Donut也打造多款週邊商品，包含以波堤獅、法蘭奇咩咩為主題的2款自動充氣氣球，每顆加購價29元。另外還有「波堤獅公仔」及初登場的「法蘭奇咩咩公仔」，再搭配20週年紀念背板，組合優惠價299元。10月2日起，還將販售「蜜糖波堤造型icash卡」，加購價399元。12月31日前，憑該卡可享甜甜圈「買4送2」。

此外，Mister Donut也與台北市政府攜手歡慶台北建城140週年，特以「台北城北門」及「140週年」為概念推出兩款甜甜圈，每顆55元。