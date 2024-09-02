一副眼鏡就搞定！OWNDAYS推「遠近兩用鏡片」0元優惠
老花族群常因遠視、近視需頻繁切換眼鏡，日系眼鏡品牌OWNDAYS現在推出「遠近兩用鏡片」0元優惠方案，一副眼鏡就能輕鬆體驗遠近兩用鏡片。
傳統老花眼鏡看遠看近時需要頻繁切換，相對不便，以往通常配一副遠近兩用鏡片可能需要花費數千元。現在OWNDAYS特別為老花族群推出「遠近兩用鏡片」0元的方案，只須配戴一副眼鏡，就可以在不同視距下感受清晰舒適的視覺體驗，搭配OWNDAYS多樣設計感鏡框，為需要頻繁遠近切換的老花眼鏡族群，同時滿足便利性與功能配件的時髦感。
OWNDAYS「遠近兩用鏡片」0元優惠方案，只需挑選喜歡的鏡框就能免費升級「遠近兩用鏡片」，讓老花眼鏡也能成為時尚配件。其中OWNDAYS推薦三款熱銷鏡框款式：「Based」鏡框設計簡約大方，散發出成熟穩重氣質與睿智大人感；「John Dillinger」復古知性的設計，能展現配戴者的獨特個性；「+NICHE」韓系金屬大框設計，兼具時髦與造型感。
另外，響應SDGs目標，日本眼鏡品牌JINS於2022年發起「廢鏡新思」計畫。2024「廢鏡新思」第3彈以「動物平權」為主題，用回收眼鏡創作出一座「JINS動物友好樂園」。今年JINS動物友好樂園將廢棄眼鏡壓製為硬式板片，打造如拍照牆般的立體裝置屋，並邀請塗鴉裝置藝術家頌君，以多種台灣特有種動物為主角，在廢棄眼鏡牆上作畫與佈置。
JINS台灣總經理邱明琪表示，今年共回收約2.5萬支廢棄眼鏡，數量較去年成長約2成，代表有愈來愈多民眾認同永續理念，未來JINS也將持續實踐永續，支持動物平權，發揮正面影響力。
「JINS動物友好樂園」將於北中南巡展，台北場位於新光三越信義新天地A8 2樓、即起展至9/30；接下來10/8-10/27巡迴至台南新光三越西門6樓、11/22-12/8在台中大魯閣新時代1樓。
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