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長榮交響樂團與梵志登在台首演世紀音樂會 即日起售票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮交響樂團與梵志登在台首演世紀音樂會。圖／張榮發基金會提供
長榮交響樂團與梵志登在台首演世紀音樂會。圖／張榮發基金會提供

台灣的樂迷有福了！長榮交響樂團將邀請世界級指揮家梵志登大師（Jaap van Zweden）在台首度演出，這也是梵志登大師首度與台灣交響樂團合作，將分別於11月22日在高雄衛武營、11月25日台北國家音樂廳，舉辦梵志登與長榮交響樂團世紀首演－戴奧尼索斯的沉思」音樂會，即日起可至OPENTIX售票網購票。

指揮大師梵志登，獻身樂壇至今超過40年，曾受邀出任多個世界級樂團指揮，包含維也納愛樂樂團、柏林愛樂樂團、巴黎管弦樂團、舊金山交響樂團、倫敦交響樂團等。

梵志登大師在台首演的音樂會曲目，包含被華格納譽為「舞蹈神化」的貝多芬：《第七號交響曲》、旋律輕盈的莫札特：《費加洛婚禮》序曲以及貝多芬：《D大調小提琴協奏曲》。

另值得一提的是，長榮交響樂團也同步邀請日本新生代最具代表性的小提琴家、同時曾獲帕格尼尼大賽金獎得主的庄司紗矢香，擔任小提琴協奏。

長榮交響樂團此次與享有極高聲望的國際大師梵志登合作，相信會將台灣樂壇帶向新的里程碑；同時為讓古典樂深耕台灣，更多的樂迷可以欣賞到梵至登大師的指揮奇才，該團特別提供最親民的票價，包含難得一見的特優早鳥專案，9月2日中午12點搶先販售，詳情請見OPENTIX售票網（https://tinyurl.com/26qt2a8j）。

交響樂團 長榮 音樂會

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