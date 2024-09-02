來日本泡美人湯 首開箱5億改造重現秘境「伊東合資」

經過地方創生改造後的「伊東合資」，建築設計古色古香。記者許晉榮／攝影 「伊東合資」仍保留當初幾乎放棄的部分結構。記者許晉榮／攝影

位於岐阜縣飛驒地區的下呂溫泉區，早從江戶時代就已遠近馳名，也是日本具有千年歷史的三大名湯之一，更有「美人之湯」美譽，對許多愛美人士來說，是絕對不容錯過的行程。除了專車直達外，也可從名古屋搭乘JR特急列車，約莫1小時40分鐘的車程即可抵達這座溫泉觀光勝地。

下呂溫泉區是日本三大名湯之一，白天也有不同風情。記者許晉榮／攝影 下呂溫泉區是日本三大名湯之一。記者許晉榮／攝影

走出車站後，附近就有許多具有日式建築特色的溫泉旅館可供選擇，再沿著下呂大橋大步邁進，眼前各式特色小店與飲食商店，讓人瞬間食指大動。

「伊東合資」的建築特色，充滿古色古香。記者許晉榮／攝影 「伊東合資」集結美食與咖啡館。記者許晉榮／攝影 「ゆあみ屋」的整面木桶牆，非常吸引路人目光。記者許晉榮／攝影 「伊東合資」集結美食餐廳與咖啡館。記者許晉榮／攝影

下呂溫泉區因人口老化問題，近年吸引不少在地青年致力於地方創生，於是開始有結合文創與溫泉的特色打卡小店遍地開花。「ゆあみ屋」整面木桶牆讓人一眼瞥見就想跨進去，裡頭各種玻璃瓶裝的溫泉布丁與濃郁奶香口感的霜淇淋；絕對讓「布丁控」為之瘋狂，外頭的座位區還有足湯可泡，來此一遊，身心靈全然放鬆。

下呂溫泉區隨處可見可愛的青蛙Logo小店。記者許晉榮／攝影 「下呂布丁」門口有著可愛的青蛙Logo。記者許晉榮／攝影 「ゆあみ屋」販售多種口味的玻璃瓶布丁。記者許晉榮／攝影 「下呂布丁」的陳設充滿童趣。記者許晉榮／攝影 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

岐阜縣還有知名的飛驒牛，隨手點了炙燒握壽司及飛驒牛肉包，肉香蔓延口腔。再轉入以小青蛙為Logo的「GERO GERO Butter Stand」，門口精心設計了可愛的乳牛泡湯拍照打卡點，幾乎讓所有人忍不住拿出手機狂拍。而建築物２樓的「下呂觀光俱樂部」也有巧思，旅人們可以體驗日本廟會常見的射擊遊戲外，還能挑件文創T恤等紀念品帶回家，回味旅行的記憶。

下呂溫泉區的白天，也有不同風情。記者許晉榮／攝影 下呂溫泉區的小街有各種特色小店。記者許晉榮／攝影 下呂溫泉區的美食小店，炙燒握壽司入口即化。記者許晉榮／攝影 下呂溫泉區的小街有各種特色小店。記者許晉榮／攝影 「下呂觀光俱樂部」可以體驗日本廟會常見的射擊遊戲。記者許晉榮／攝影 「GERO GERO Butter Stand」的門口精心設計了可愛乳牛泡湯拍照打卡點。記者許晉榮／攝影

結束了一整天行程，夜晚的下呂溫泉還會不定期舉辦各種節慶活動與祭典，如每年8月1日至8月3日的「龍神火祭」，滿天煙火與當地特色的舞蹈及祭典遊行等；規模雖不如繁華大都市，卻是這寧靜小鎮難得一見的熱鬧慶典。

下呂溫泉區不定期會舉辦慶典。記者許晉榮／攝影

回到這次入住的飯店「紗々羅」（Sasara），泡在傳說中的「美人之湯」，一日的疲憊瞬間全消，旅行的意義不就是如此簡單、快活。

下呂溫泉的「紗々羅」（Sasara）飯店頗有年代感。記者許晉榮／攝影 「紗々羅」（Sasara）飯店的吧台區頗有日式年代感。記者許晉榮／攝影 下呂溫泉的「紗々羅」（Sasara）飯店充滿日式風味。記者許晉榮／攝影 下呂溫泉飯店提供烤魚晚餐。記者許晉榮／攝影

第9代接班人辭職回鄉 貸款5億重現「伊東合資」榮耀

1788年明治時期創立，曾是日本中部地區最大的酒造場，後期因為經營不善沒落。因不捨家族事業就此消失，於是第9代接班人伊東優決心辭掉原本穩定的電信工作，更向銀行申請貸款高達5億日幣放手一搏，希望重新擦亮家族昔日榮耀。

第9代接班人伊東優向銀行貸款5億，重新打造「伊東合資」。記者許晉榮／攝影 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

伊東優望著酒櫃上以「敷島」為名的清酒，心有不甘說：「『敷島清酒』曾是大正時代、日本中部最大清酒產量的釀酒廠，也為愛知縣贏來『酒香』美名，可惜2012年生意蕭條，最後關廠歇業，因為偶然間聽到街頭的長輩耳語感嘆，『這裡曾因清酒繁華，可如今卻是…』，這句話點醒了我，捨我其誰呢。」

「伊東合資」也有販售自己的清酒品牌與各式紀念品。記者許晉榮／攝影 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

他於2018 年辭職後，努力學習3年釀酒專業，靠著5億貸款支助，並於2021年買回土地，終於把這形同廢墟的酒廠重新變成現今集結咖啡館、餐廳及商店於一體的古色古香及複合式建築，地方創生改造賦予小鎮新生命，藉以再次吸引世界旅人的目光。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康