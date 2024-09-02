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全家9月霜淇淋聯名古娃娃 清爽煎茶、濃郁焙茶一次滿足
全家9月Fami!ce霜淇淋新口味正式亮相！網友最愛、百吃不膩的茶口味霜淇淋再度回歸，同時也是再度與古娃娃點心品牌WA!COOKIES聯手，一次推出「日式煎茶」、「醇厚焙茶」雙口味霜淇淋，9月4日至9月6日限時3天更推出會員APP隨買跨店取5支優惠188元；另外還同步上架的還有minimore甜點系列，以及2款首度登場的夾心雪酥「蜜柚烏龍」和「太妃糖起司蛋糕」，共11款新品，一次滿足喜歡不同甜蜜、清爽口味的民眾。9月4日至9月17日新品上市期間，WA!COOKIES聯名商品還有任選第2件6折優惠。
Fami!ce霜淇淋再與WA!COOKIES合作，選用日本飲用喜好度最高的「煎茶」，以及茶韻醇厚的「焙茶」，推出全新口味，2款茶香都超濃郁不甜膩，非常適合想要享受霜淇淋美味，又不想吃完太過負擔的民眾。
9月4日起全家也搶先開賣WA!COOKIES全新研發2款夾心雪酥冰品，首要推薦「蜜柚烏龍夾心雪酥」，其以烏龍茶冰淇淋為基底，搭配蜂蜜葡萄柚雪酪，茶香果香完美融合；「太妃糖起司蛋糕夾心雪酥」則將獨家慢煮太妃糖醬與奶油起司蛋糕冰淇淋融合，口感層次豐富，2款售價皆為69元。
針對喜歡甜點的民眾，這次minimore與WA!COOKIES大玩創意，以茶飲、苦甜風味為開發主調，推出「紫薯蒙布朗泡芙」、「伯爵可可舒芙蕾布丁」、「海鹽焦糖泡芙蛋糕」。常溫烘焙品項則陸續推出2款極鬆餅新品「伯爵可可鬆餅」與「芝麻鐵觀音鬆餅」。另外還有「開心果甘納許可麗露」、「芋泥白玉可麗露」2款特色新品，即日起至9月6日透過店鋪LINE群組「全+1社群電商」開團販售，2款售價皆為59元，每種口味限量5,000組，9月14日至10月14日聯名可麗露系列任選2件110元。
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