環保杯異味、發霉難除？台灣35年品牌帶來突破性的零死角設計

無論是為了減少塑膠垃圾的生成，還是為了省錢和方便，在街上隨處可見大多數民眾都有攜帶環保杯的習慣。根據網路調查，不少民眾反應，環保杯固然方便，但長期使用下來，內膽、杯底或是杯蓋矽膠圈常因難以清洗而發霉，甚至會累積異味。另一部分民眾則表示，杯身也會隨著時間出現霧化現象，降低產品質感更擔心有食安疑慮，大大影響消費者使用體驗。

台灣在地品牌 S+ Sunshing 觀察到這些問題，決心要設計一款可以長久使用的杯子，達到真正意義上的環保杯。在歷經多代的設計和改良，於今年推出了第四代「S+PURE 感溫純粹杯」。

圖／有你共創提供

S+PURE 在第四代升級了內膽材質，使用Ecozen環保生質材料，不僅具有優越的耐酸鹼特性，確保杯身不易殘留異味、不易霧化。更大膽的摒棄傳統杯蓋常見的墊圈設計，吸管則添加銀離子成分，解決矽膠圈和吸管易發霉的問題。

清洗環保杯最擔心的就是手無法伸進杯子裡，其杯款使用大口徑，加上全組件可拆卸和圓弧形杯底設計，達到全產品零死角，清潔也就更加方便徹底。對於追求健康生活的民眾來說無疑是一個更耐用、更衛生的選擇。

圖／有你共創提供

S+PURE 感溫純粹杯更創新使用生質材料，設計兩款遇冷變色的「黃金蕨」和「月見草」花紋，以及清新白、優雅粉、淡奶橘、質感黑四種外殼選擇，為環保永續生活增添漸變式驚喜。目前由 有你共創-有.設計團隊引進，於9/3(二) 在嘖嘖平台進行預購。更多商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。

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