廚房家電黑白配 象印主打小宅需求 伊萊克斯拼節能高效

家電功能除了要強大，更要美型，節省勞務時間同時讓居家空間俐落有型。象印去年推出霧黑風格STAN.烘烤式微波爐大受歡迎，今年看準小家庭空間需求，改推出體積較小的白色系EVERINO烘烤式微波爐搶市，除了象印獨家「空中微波」「微波燒烤」「酥脆微波」3大功能之外，更將以往高階機型才有的紅外線感知器也用在這款23公升的機種上，可偵測溫度並自動設定食物加熱時間，準確檢測食材且精準加熱，而23公分寬門設計，讓小容量機種也不犧牲拿取便利性。

同步推出白色系新品壓力IH電子鍋，除了火力提升20%，更擁有多段式壓力技術，可根據壓力的強度與時間，煮出3種不同口感的白米炊煮模式。使用6層厚釜內鍋幫助米粒均勻受熱；獨特上蓋構造，可避免米漿外溢。即日起至12月31日期間購買象印全系列電器任一商品，還可參加登錄抽萬元現金活動。

伊萊克斯則是積極實踐永續理念，推出一系列節能高效的家電產品，近期全新亮相4款極致美味700系列廚房家電，包括搭載高效雙加熱系統，萃取、奶泡可同時完成的半自動義式咖啡機；兼具攪拌、刨絲、切片及絞肉功能的抬頭式攪拌機；可研磨多樣堅硬食材，口感依舊無渣綿密的破壁調理果汁機，以及結合蒸氣烹調功能和內建17道食譜的蒸氣氣炸鍋。

另看準差旅需求，推出4款手持式蒸氣掛燙機，包括有大面積Glissium陶瓷燙板的極淨呵護700系列、500系列，以及可摺疊好攜帶收納的極淨呵護300系列。還有極適家居700自動除塵掃拖機器人，免動手吸塵濕拖同時完成。