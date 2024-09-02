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限時5天！foodpanda午餐「這4區」無限次免外送服務費

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda限定5天優惠強勢回歸，推出平日午餐時段「北北基桃無限次免外送服務費」與「全台外帶自取6.9折」。圖／foodpanda提供
foodpanda限定5天優惠強勢回歸，推出平日午餐時段「北北基桃無限次免外送服務費」與「全台外帶自取6.9折」。圖／foodpanda提供

迎接開學，即日起至9月6日，限時5天針對台北市、新北市、桃園市、基隆市地區foodpanda推出平日午餐時段「北北基桃無限次免外送服務費」與「全台外帶自取6.9折」雙重優惠，整個9月更用美食助攻學生備戰新學期，配合各學區祭出「精選校園美食」強檔活動，於指定店家消費滿額即可享8.5折優惠。

無論是臺灣大學附近的傳統名店「胡饕米粉湯55年老店」、臺北醫學大學聞名全台的「燈籠滷味」、陽明交通大學的早餐首選「DoDo早餐店」、逢甲大學的麻辣控必點「小辛干麻辣干鍋」，或是高雄科技大學的人氣宵夜店「歐夜宵夜」等，全台大學美食都能透過foodpanda隨訂即送。pandapro於活動期間內參與「go省吧」集點卡任務並消費滿額，還有機會獲得Gogoro VIVA BASI乙台。

整個9月還有多組優惠碼快筆記，凡於指定餐廳輸入優惠碼「開學九省」，單筆消費滿279元即可享8.5折，最高可折抵50元，每人限用1次。另外，pandapro超級會員日本月再集結知名店家包含必勝客、拉亞漢堡、福勝亭、NENE CHICKEN、晨間廚房、六扇門，滿額即可享7折；每週四foodpanda再加碼指定店家如肯德基、樂雅樂、六扇門、可不可熟成紅茶等知名品牌享全品項4折起優惠。

民眾最愛的星巴克優惠也沒少，9月11日至24日，下訂星巴克指定大小「焦糖奶香星享那堤」、「巧克力可可碎片星冰樂」享第2杯5折；9月25日至10月8日，訂購指定大小「焦糖奶香星享那堤（限冰飲）」、「冷萃咖啡」也可享第2杯5折。

9月2日至15日下訂漢堡王「花生雙人輕巧餐」享5折、9月16日至30日下訂「花生培根牛肉堡餐」則享8折優惠，整個9月下訂必勝客指定大比薩皆享有299元優惠價。訂閱pandapro方案首月免費試用，享無限次免外送服務費，訂購滿299元輸入優惠碼「上課吃飽」或「上班吃飽」還可現折100元；新用戶訂餐更可享2次5折優惠。

開學季推4大應援指南，新的學期就讓foodpanda的多重優惠陪伴你。圖／foodpanda提供
開學季推4大應援指南，新的學期就讓foodpanda的多重優惠陪伴你。圖／foodpanda提供

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