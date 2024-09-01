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文博會吸62萬人次落幕 文化部長李遠宣布明年重返台北

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2024年台灣文博會落幕，台南市政府統計總參觀人次達62萬人次。圖／文化部提供
2024年台灣文博會落幕，台南市政府統計總參觀人次達62萬人次。圖／文化部提供

2024年台灣文博會1日圓滿落幕。經台南市政府統計，包含文博會主展場大台南會展中心、台南市321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區等展區，總參觀人次達62萬人次，創下大台南會展中心開館以來，最高單日入場及總參觀人數紀錄。商展總交易金額達到12億元，相較去年11億元，成長8%，觀展的專業人士及買家逾1.5萬人次。

文化部指出，今年文博會持續與文策院合作規劃各種媒合活動，展會期間逾70位國際買家參與，首兩日專業人士媒合場次即破600場，展會期間成功舉辦超過700場業務媒合，包含6場IP授權及文創品牌主題媒合，其中一對一海內外買家媒合逾500場，充分顯示出IP授權與文創品牌市場的活力及廣泛參與。

文化部長李遠表示，這次文博會藉由商展、文化策展及臺南市政府規劃「一堂不會考的歷史必修課」，不僅成功展示台南的文化魅力，更讓國內外看見台灣充沛的文化創意能量。李遠也宣布，2025年台灣文博會將重返台北，預定於2025年8月7日至13日展出，同時也將是台灣文博會在2010年首次以南港展覽館作為主展館後，再次重返南港展覽館。

據了解，文博會前年首次跨出台北、移師高雄後，曾喊出「一年台北，一年其他縣市」的巡迴全台模式。但經歷高雄、台南文博會後，認為為了吸引國際買家，國際商展還是應該每年固定在一個城市舉辦，未來將回到固定在台北舉辦的模式。

文化部表示，首次移師台南的文博會，參觀民眾創下大台南會展中心營運以來單日及累積人次最高，超乎預期，也顯示南部民眾對文創商品及角色IP授權的的喜愛。為提升參展品質，文化部及執行單位也緊急動員，在台南市政府協助下，成立應變指揮中心，動員大批人力、物資，以讓觀展民眾在炎熱的天氣下能較舒適地排隊。

包括在大台南會展中心前連夜增設大會帳篷和電風扇，加拉排隊動線紅龍及免費停車場交通指引。考量天氣炎熱，工作人員不間斷無限量發放礦泉水給排隊民眾。為了疏導交通、排隊人潮、清潔維護等，臨時調派近300位工作人員支援。此外，考量到現場人潮眾多，大會也配合人潮機動調整排隊動線，確保民眾可以快速進入會場觀展。

台南 文創 文化部

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