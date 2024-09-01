2024南國漫讀節／以時間軸切入 工頭堅邀讀者無限走讀

2024年南國漫讀節甫於昨日正式展開，今年活動以「新女力時代」、「性別新思潮」、「創作新交流」、「產業新世代」與「融合新世代」為五大主軸，開幕活動第二日、今日（9月1日）並邀請到旅遊作家「工頭堅」出席，以「從台灣到日本的歷史主題走讀」，展開專場講座。

堪稱多元斜槓專家的「工頭堅」，原就擁有旅遊、寫作、主持與YouTuber的多重身份，並對史地、旅遊多有涉獵，著作並有《工頭堅的龍馬之旅》，以及近日新出版的《工頭堅的京都時光》。工頭堅首先回顧上一次到訪南國漫讀節是2020年，而四年自己的身份也有變從，從過往曾是領隊、企劃、旅行經營者，後來也曾主持《出發吧！鐵三角》，並在兩年前開始專心於Youtube頻道「工頭堅。旅行長」，目前並已上傳約320部影片。

以歷史為角度 旅行寫作展現豐富質地

他並以自己的出版著作帶領大家透過史地走讀，感受不一樣的旅行滋趣。他表示雖然以歷史軸線進行書寫，但他並非此種寫作方式的第一人，無論是日本作家司馬遼太郎的《龍馬傳》，或是台灣作家朱和之的《滄海月明》，都是以歷史的角度來切入旅行，尤其《滄海月明》在書中內容先後提及澎湖、荷蘭阿姆斯特丹、日本長崎......透過不同旅行地點的感觸扣回台灣脈絡的旅行，讓他非常感動。

其中第一本書《時代的風》是他以自己人生切分為四段時光，並強調自己想要寫的是時光、是時代，想用自己傳聯起過去台灣50年的時光；而2020後的疫情期間，正因不能出國讓他大量探索台灣各地景點並挖掘全新觀點，像花蓮的清水斷涯是全世界最大陸地板塊與海洋的交界處，在此處划獨木舟正可透過想像重回荷蘭的大航海時代，一邊欣賞斷涯美景、相信將得到歐美旅客的青睞。

同時他也曾為旅行社規劃特殊行程，以兩天一夜的小旅營結合酒廠參觀、衝浪、淡蘭古道，將衝浪、溫泉、海鮮、烈酒品飲等豐富元素結合，讓參加團員津津道樂，此外他也曾規劃新一代的花東旅程，其中便加入返鄉青年運用在地食材的創作料理，因而成為旅行中的美味亮點，重新帶人認識原住民以及東台灣小旅行的又一可能。

以坂本龍馬、京都為聚焦 挖掘走讀之樂

第二本著作《工頭堅的龍馬之旅》，則是他花上十年時間去追尋坂本龍馬的足跡，這些史蹟或許對一般人只是尋常景點，像是一個便當、一個在地郵局、一場桌球比賽、一瓶印有龍馬字樣的燒酒，但正是透過這些景點的串連，建構起幕末時期的坂本龍馬的奔走、逃亡、風姿身影想像，也正是歷史走讀的樂趣所在。

最後新出版的《工頭堅的京都時光》則是應出版社之約，重新以歷史的角度來書寫京都。原就對日本歷史、旅遊有著廣泛深入認識的他，在累積對日本的認識50年後第一次前往了銀閣寺、宇治平等院等多個知名景點，最終完成這本以時間為軸線的京都大作，並嘗試讓人在一本書中、讀完京都1,300年的悠長歷史。

同時他再透露下一本書的寫作計畫，希望能將未收錄於《工頭堅的京都時光》的精彩亮點，在兩或三年後以下一本寫作「補完」，並暫定書名為「時光之隙」。講座尾聲工頭堅則最後再度將內容聚焦於台灣，他表示相信光是屏東、南台灣的發展也有很多主題，並邀請大家一起來寫歷史、走讀，最終相遇時間軸寫作的無限可能。