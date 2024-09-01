中秋送禮拼質感 Mia C’bon推客製化日本水果禮盒 家樂福攜手冠軍職人祭獨家款

《臺灣米其林指南2024》剛公布，頂級超市Mia C'bon今年除了首度成為「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」，典禮當天的雞尾酒會中，更有多道菜色使用店內各式優質生鮮食材製作，像是自有蔬果品牌「優境生鮮」、活菌豬、匠和牛、非籠飼雞蛋、海鮮等，都持續提供消費者購物、料理的生活靈感。

迎接中秋節，若想要跳脫傳統糕餅、零食、乾貨，不妨選擇高檔進口水果禮盒，Mia C'bon特別精選來自日本各地不同品種、風味的美味葡萄禮盒，其中岡山晴王的麝香葡萄禮盒、山梨的比歐內葡萄、貓眼葡萄等，還有佐賀溫室蜜柑、北海道JA西瓜等，Mia C'bon更提供自組水果禮盒服務，可依照預算、喜愛的水果種類客製綜合水果組合。

Mia C'bon另提供高達18種傳統中秋糕餅禮盒可選擇，有蛋黃酥、干貝酥等鹹甜口味的禮盒，適合闔家齊聚享用；也有香甜滋味誘人的鳳梨酥、蘋果酥等。今年Mia C'bon更特別販售以糖醇代替砂糖的美心月餅「低糖蛋黃蓮蓉月餅」，再加上全新包裝「流心奶黃」「雙黃豆沙」「雙黃蓮蓉」月餅都是中秋佳節首選禮品。即日起至9月17日，單筆消費滿1,000元送100現金折價券；9月3日前消費滿888元贈Mia C'bon限定版醬油碟；9月4日至9月17日ㄐ消費滿888元送隔熱墊、滿1,200元送隔熱手套、滿2,000元送圍裙，想收集整套Mia C'bon廚房單品趁現在。