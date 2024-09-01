全台最美旅宿！墾丁「W-Villa」突熄燈 粉絲滿滿不捨

「台灣最美設計旅宿」停業了！曾經在2023年於「易遊網」所舉辦的全台最美飯店票選活動中，拿下「台灣最美設計旅宿」的「墾丁砂島W-Villa海景渡假會館」，無預警宣告停業，結束2年的營運時光。隨著消息出爐，網友也表示「好可惜啊，還想再二訪的優質民宿」、「太突然了」。

主打海島渡假氛圍，周圍被綠意環繞的「墾丁砂島W-Villa海景渡假會館」，乃是墾丁的人氣旅宿之一，擁有絕佳的海景視野以及無邊際泳池，獲得許多旅客青睞。在GOOGLE MAP上獲得超過600則評論，平均獲得4.9分。根據業者的貼文，營業2年的時間中，更是每月滿額。

儘管獲得玩家們喜愛，但墾丁砂島W-Villa海景渡假會館於8月31日發布停業公告，公告中指出，「事先聲明會館開業經營至今 從來沒有因為近期墾丁的新聞輿論時事所影響本身營運的好與壞」並且表示「或許是給自己的壓力太大 只要有一點的不完美就會虧欠了來渡假的旅客，這樣的完美要求也讓自己生了病，每月滿額的住房率也實在讓這片土地與自己喘不過氣 該好好放下！」

隨著停業公告出爐，許多粉絲也感到不捨，表示「感謝你們的用心，真的很可惜」、「墾丁唯一會回訪的民宿！好難過」

【墾丁砂島W-Villa海景渡假會館休館停業公告】

抱歉來的這麼突然！感謝旅客們長久以來的支持與愛護，我們不捨的發佈此公告，雖然會館僅僅營運2年保有著超高訂房會員數與回流旅客的輝煌成績表達感謝，卻遺憾的將於8/31這天劃下完美句點。

需要事先聲明會館開業經營至今從來沒有因為近期墾丁的新聞輿論時事所影響本身營運的好與壞，競競業業的作好自己與這塊招牌只是時機點落在這敏感的時刻，對於時代俱進的法規條款，土地生命的喘息與休養，員工努力的辛勞與成果！是該讓這裡所有的一切好好沉澱！墾丁依然是台灣最美的一塊淨土希望大家繼續喜愛與支持！

原諒W本來就不是一個以營利為始與經營的會館，所以不會有什麼長遠的營運計劃與目標，每天每月總是隨著感覺與夢想成就來接待每一位喜歡這裡的旅客甚至成了私交問候的好朋友，或許是給自己的壓力太大只要有一點的不完美就會虧欠了來渡假的旅客，這樣的完美要求也讓自己生了病，每月滿額的住房率也實在讓這片土地與自己喘不過氣該好好放下！

對於近月來眾多詢問下半年開放訂房與已訂房的支持旅客們表達致歉，太多的深思熟慮還是選擇了華麗的謝幕，有妳你們曾經的支持讓W這朵曇花綻放的精采與動人更是業主的小小成就，深深感謝！或許W會在某個海島再次曇現期待有緣的那一刻........

墾丁渡假還有許多優質與親切的民宿推薦給您～我們的姊妹會館＃林房民宿＃（告知W推薦12月底前官網訂房入住享9折優惠）延續墾丁熱情的接待