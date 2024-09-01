現省409！拿坡里「炸雞桶買1送1」 摩斯和牛堡新登場
迎接開學季，即日起至9月18日期間，「拿坡里炸雞專賣店」限時推出脆皮戰斧綜合桶「買1送1」限時優惠。每桶「脆皮戰斧綜合桶」內含2隻脆皮戰斧雞腿、3塊義式炸雞，2桶原價808元，限時優惠399元。除此之外，「唰嘴無骨雞塊」原價2份218元，限時優惠價109元，同樣可享「買1送1」優惠。
「摩斯漢堡」自9月2日起，將推出多款秋季新品。其中「松露起司和牛堡」使用4盎司100%純澳洲和牛排作為主角，搭配現煎蕃茄片、鴻喜菇、松露起司醬與山葵田園醬，帶來豐富的滋味，售價125元。「超級大麥元氣和牛珍珠堡」使用4盎司100%澳洲和牛肉排，搭配新鮮元氣蛋、蔬菜醬，具有豐富的層次，售價135元。另外還有豚汁蔬菜湯、巧克力米派等不同產品。
即日起至9月30日期間，MOS點心網路優惠券出爐，包括「摩斯雞塊配摩斯蒟蒻冰紅茶」組，優惠價99元；「薯條及大杯可樂｣優惠價79元、「北海道可樂餅配大杯冰紅茶」組，優惠價69元。還有多種不同方案。
9月2日至10月15日期間，凡點購限定雙人分享餐，或購買「松露起司和牛堡」、「超級大麥元氣和牛珍珠堡」任一新品套餐，就有機會獲得「萬元摩斯卡」、日本A5和牛禮盒等不同獎品。9月3日「軍人節」當天，凡持軍人證、福利證、或著軍人服裝到摩斯漢堡門市消費，即享9折優惠。
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