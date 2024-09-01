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柯佳嬿如女神降臨！同劉以豪站台FERRAGAMO台中開幕
義大利品牌FERRAGAMO歡慶全新概念精品店進駐新光三越台中中港店，日前舉辦歡慶酒會，包括金鐘影后柯佳嬿與劉以豪都共襄盛舉，分別演繹最新2024秋冬系列男女裝。柯佳嬿以豔紅色抓褶波浪長洋裝搭配紅白羽毛跳色HUG手拿包，演繹本季先鋒女性自信形象；劉以豪的黑色刺繡圖案毛衣搭配寬版直筒黑色西裝褲，展現了自由隨性的瀟灑氣息。
FERRAGAMO全新概念精品店佔地30.7坪，外牆採用義大利洞石與大面積透明玻璃，呈現明亮而開放的優雅空間。大面積的義大利洞石、胡桃木，搭配青銅、深咖啡及象牙色大理石紋手工絨毯，為簡約空間注入奢華氛圍，並以精選的雕塑作品彰顯義大利藝術風華。全新精品店與全球同步展示2024秋冬最新男女服裝、配件系列及香水系列等全系列商品。歡慶開幕，中港店更獨家推出以珍稀鴕鳥皮革製成的玫瑰色迷你Hug手提包，台限量5只。
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