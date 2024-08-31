2024南國漫讀節開幕　周春米、宅女小紅、娘娘幽默對談開場

2024年南國漫讀節於8月31日（六）舉辦開幕對談，現場人潮踴躍。圖／屏東縣政府提供 閱讀可以不只是靜態的內化行為，也可以融入生活、跨越性別，引起廣泛漣漪。由屏東縣政府主辦的2024年南國漫讀節，於8月31日（六）假屏東總圖展開開幕活動，由陳明珠擔任主持人，屏東大家長、「小米縣長」周春米與作家宅女小紅、網紅娘娘參加對談，三人從女力、性別與族群等多方面跨界交流，現場笑聲、思潮、火花不斷，現場民眾不乏有遠自澎湖前來、或六屆「全勤」，展現南國慢讀節深耕地方的澎湃活力。

屏東關注多樣化議題 透過幸福找內心平靜

周春米致詞時首先表示，時代在變、需關注的議題也越來越多元。其中將在東港與小琉球舉辦的王船祭便承載了歷史與傳統，縣府也嘗試把文化觀光祭有制度、有系統地保留，因此在專業學者指導下、發行了小琉球迎王平安祭典專書，將禮儀禮俗記錄，也讓後代更能理解在地的難能可貴文化。

作家宅女妙語如珠，並大方分享於網路世代斜槓人生的個人建議。圖／500輯攝影團隊提拱

婆婆是屏東潮州人的作家宅女小紅則分享了療癒秘方，就是將遭遇心境與負能量與他人分享，除意外引起共鳴，也讓她發現自己原來不是一個人。近日獲台灣居留證的網紅娘娘先笑稱自己的社群軟體都在追蹤帥哥，隨後再認真回應，「有時把幸福擺在很高的位置反而很難開心」，因此建議大家「不要把幸福定義得太高」，反而更能找到心中平靜。

三人座談中段並從閱讀意外延伸到美食，交流彼此口袋名單，此時娘娘便大讚「屏東夜市每一家都好吃」，像櫻花蝦、豬腳、汕頭火鍋，都是屏東的美味打卡點，同時也笑稱自己原本是批評台灣美食出道，但如果她住在屏東。可能就少了走紅出道的機會。

2024南國漫讀節於8月31日舉辦開幕對談，邀請作家、網紅一同跨界分享性別、女力、族群的多元觀點。圖／屏東縣政府提供

關注性別議題 在謹慎與自嘲間找平衡

也由於性別議題是本屆南國漫讀節重點之一，娘娘便觀察，台灣與泰國兩地對性別議題的差別在於前者的尊重反而過度謹慎，但限制了人們對LGBTQ的討論，同時也讓台灣朝著政治正確的傾向，但泰國文化則習慣幽默自嘲，因而戲劇或生活中都更自然融入。周春米則回應指出，台灣確實更正經地面向性別議題，像市府近日便正研擬未來將擴大興建性別友善廁所，營造無論LGBTQ族群都能更為平等對待的公共環境。

屏東縣長周春米於開幕對談中，詳細論述了在地文化保存與性別議題的重要性。圖／屏東縣政府提供

活動尾聲，周春米除與受邀來賓和熱情市民一同合照，同時也謝謝所有屏東鄉親朋友的多年支持，「我們會越走越好，也邀請大家來南國走讀、慢讀，享受屏東的多元與美好。」

網紅娘娘談及歷年來性別認同的心路歷程，更有台、泰兩地的性別認知異同。圖／500輯攝影團隊提拱

9月1日重量級作家現身 分享創作經歷

除開幕講座外，屏東總圖外並舉辦「新南國市集」，共有手作、設計、閱讀、美食等近30個攤位設攤。今天下午1點與3點再有宅女小紅與娘娘分別以「人妻不宅，斜槓出豐富人生」、「做最真實的自己，性別認同的成長旅程」為主題進行專場座談。

9月1日在屏東總圖還有3場精彩講座，11點為作家工頭堅以「從台灣到日本的歷史主題走讀」為題，他對於日本歷史相當熟悉，將帶來自己許多親身旅遊經歷；13點邀請作家鍾文音，分享「時間刻下的創作印記」，暢談一路走來的創座歷程；15點為首度來到南國漫讀節舉辦講座的侯文詠，以「如果人生是一本書──如何閱讀，如何書寫」為題，帶領大家走入他的創作之路。