快訊

柯文哲聲請提審遭駁 從政來首度被法警上銬帶入偵查庭

陸「第一狗仔」爆陳曉避見陳妍希 「堅決離婚」原因太炸裂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024南國漫讀節開幕　周春米、宅女小紅、娘娘幽默對談開場

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
屏東縣長周春米（左二）與主持人陳明珠（右一）、網紅娘娘（右二），以及作家宅女小紅（左一）在對談後一同合影。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（左二）與主持人陳明珠（右一）、網紅娘娘（右二），以及作家宅女小紅（左一）在對談後一同合影。圖／屏東縣政府提供

2024年南國漫讀節於8月31日（六）舉辦開幕對談，現場人潮踴躍。圖／屏東縣政府提供
2024年南國漫讀節於8月31日（六）舉辦開幕對談，現場人潮踴躍。圖／屏東縣政府提供
閱讀可以不只是靜態的內化行為，也可以融入生活、跨越性別，引起廣泛漣漪。由屏東縣政府主辦的2024年南國漫讀節，於8月31日（六）假屏東總圖展開開幕活動，由陳明珠擔任主持人，屏東大家長、「小米縣長」周春米與作家宅女小紅、網紅娘娘參加對談，三人從女力、性別與族群等多方面跨界交流，現場笑聲、思潮、火花不斷，現場民眾不乏有遠自澎湖前來、或六屆「全勤」，展現南國慢讀節深耕地方的澎湃活力。

屏東關注多樣化議題　透過幸福找內心平靜

周春米致詞時首先表示，時代在變、需關注的議題也越來越多元。其中將在東港與小琉球舉辦的王船祭便承載了歷史與傳統，縣府也嘗試把文化觀光祭有制度、有系統地保留，因此在專業學者指導下、發行了小琉球迎王平安祭典專書，將禮儀禮俗記錄，也讓後代更能理解在地的難能可貴文化。

作家宅女妙語如珠，並大方分享於網路世代斜槓人生的個人建議。圖／500輯攝影團隊提拱
作家宅女妙語如珠，並大方分享於網路世代斜槓人生的個人建議。圖／500輯攝影團隊提拱

婆婆是屏東潮州人的作家宅女小紅則分享了療癒秘方，就是將遭遇心境與負能量與他人分享，除意外引起共鳴，也讓她發現自己原來不是一個人。近日獲台灣居留證的網紅娘娘先笑稱自己的社群軟體都在追蹤帥哥，隨後再認真回應，「有時把幸福擺在很高的位置反而很難開心」，因此建議大家「不要把幸福定義得太高」，反而更能找到心中平靜。

三人座談中段並從閱讀意外延伸到美食，交流彼此口袋名單，此時娘娘便大讚「屏東夜市每一家都好吃」，像櫻花蝦、豬腳、汕頭火鍋，都是屏東的美味打卡點，同時也笑稱自己原本是批評台灣美食出道，但如果她住在屏東。可能就少了走紅出道的機會。

2024南國漫讀節於8月31日舉辦開幕對談，邀請作家、網紅一同跨界分享性別、女力、族群的多元觀點。圖／屏東縣政府提供
2024南國漫讀節於8月31日舉辦開幕對談，邀請作家、網紅一同跨界分享性別、女力、族群的多元觀點。圖／屏東縣政府提供

關注性別議題　在謹慎與自嘲間找平衡

也由於性別議題是本屆南國漫讀節重點之一，娘娘便觀察，台灣與泰國兩地對性別議題的差別在於前者的尊重反而過度謹慎，但限制了人們對LGBTQ的討論，同時也讓台灣朝著政治正確的傾向，但泰國文化則習慣幽默自嘲，因而戲劇或生活中都更自然融入。周春米則回應指出，台灣確實更正經地面向性別議題，像市府近日便正研擬未來將擴大興建性別友善廁所，營造無論LGBTQ族群都能更為平等對待的公共環境。

屏東縣長周春米於開幕對談中，詳細論述了在地文化保存與性別議題的重要性。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米於開幕對談中，詳細論述了在地文化保存與性別議題的重要性。圖／屏東縣政府提供

活動尾聲，周春米除與受邀來賓和熱情市民一同合照，同時也謝謝所有屏東鄉親朋友的多年支持，「我們會越走越好，也邀請大家來南國走讀、慢讀，享受屏東的多元與美好。」

網紅娘娘談及歷年來性別認同的心路歷程，更有台、泰兩地的性別認知異同。圖／500輯攝影團隊提拱
網紅娘娘談及歷年來性別認同的心路歷程，更有台、泰兩地的性別認知異同。圖／500輯攝影團隊提拱

9月1日重量級作家現身　分享創作經歷

除開幕講座外，屏東總圖外並舉辦「新南國市集」，共有手作、設計、閱讀、美食等近30個攤位設攤。今天下午1點與3點再有宅女小紅與娘娘分別以「人妻不宅，斜槓出豐富人生」、「做最真實的自己，性別認同的成長旅程」為主題進行專場座談。

9月1日在屏東總圖還有3場精彩講座，11點為作家工頭堅以「從台灣到日本的歷史主題走讀」為題，他對於日本歷史相當熟悉，將帶來自己許多親身旅遊經歷；13點邀請作家鍾文音，分享「時間刻下的創作印記」，暢談一路走來的創座歷程；15點為首度來到南國漫讀節舉辦講座的侯文詠，以「如果人生是一本書──如何閱讀，如何書寫」為題，帶領大家走入他的創作之路。

周春米 屏東縣政府 性別

延伸閱讀

南國漫讀節屏東登場 網紅KOL娘娘、作家宅女小紅打頭陣

拒未成年偷拍 屏縣友善校園周主題「拒絕兒少性剝削」

送水管線遭撞斷 屏縣8鄉鎮停水 周春米要求台水出動水車

屏縣集團婚禮30對名額即起報名 10月20日屏東書院甜蜜登場

相關新聞

2024南國漫讀節開幕　周春米、宅女小紅、娘娘幽默對談開場

閱讀可以不只是靜態的內化行為，也可以融入生活、跨越性別，引起廣泛漣漪。由屏東縣政府主辦的2024年南國漫讀節，於8月31...

大口吃肉、爽快喝酒！WAT攜手快車肉乾獻上獨家新口味

瓶裝雞尾酒品牌WAT今年攜手快車肉乾，推出「WAT x 快車肉乾2024中秋聯名限定禮盒」，雙方研發專屬於此次中秋限定禮...

台灣觀光新品牌前進倫敦 辦桌文化、刈包驚艷英國民眾

交通部觀光署8月30日至9月1日在倫敦具有近百年歷史的知名地標「巴特西發電站」（Battersea Power Stat...

盤點／星飯店烤肉外帶！跟著肉香遊世界 栢麗廳也變烤場

中秋烤肉不但是全民運動，今年還有多家星級酒店跨界辦活動，其中，台北晶華酒店9月13至22日將栢麗廳變身為中秋BBQ烤場、...

快搶！寒舍集團推「3折餐券」探索廚房吃到飽558元

寒舍生活會員人數正式突破10萬大關，同時即將迎來三歲生日。寒舍集團於9月1日至9月30日推出「APP三週年慶典」歡慶三重...

七盞茶 Ｘ BT21改裝店！4款獨家新品與限量周邊搶先看

喜愛「宇宙明星BT21」的朋友注意了，七盞茶攜手BT21推出全新店型，這是位於台北士林的旗艦店，整個店面、窗貼以及菜單等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。