大口吃肉、爽快喝酒！WAT攜手快車肉乾獻上獨家新口味

瓶裝雞尾酒品牌WAT今年攜手快車肉乾，推出「WAT x 快車肉乾2024中秋聯名限定禮盒」，雙方研發專屬於此次中秋限定禮盒的獨特口味，獻給味蕾挑剔的食客與飲客。

在聯名禮盒中，老字號快車肉乾將WAT柚子胡椒氣泡雞尾酒，變成全新肉乾口味，讓肉乾整體口感與香氣更加豐富有層次，完美演繹招牌肉乾口感與全新風味結合。WAT和煦月華雞尾酒

在WAT方面，則推出兩款中秋禮盒限定瓶裝雞尾酒。「WAT和煦月華雞尾酒」融合了清酒和柚子的清爽，入口柔和，綠茶的淡雅和蔗糖液的甜蜜相互輝映，琴酒的香料香氣綻放，最後白胡椒粉的微辣提升了層次，讓人回味無窮。「WAT懷舊慢車雞尾酒」使用了「Fat Wash」油洗技法，將快車肉乾的家鄉滋味融入其中，利用油和酒的凝固點不同，便可將油脂過濾、留下具有風味濃郁的烈酒，如此便成就了帶著茶香的梅茲卡爾、散發出快車肉乾獨家秘方蜜汁香氣的中秋特製限定款雞尾酒。入口是鐵觀音茶的烘培芳香和梅茲卡爾的深邃基調，緊接著柚子和琴酒的香料與橙花香氣交織，營造出芬芳的氣息，最後殘留在口中那是滿載著記憶的味道。

WAT中秋禮盒包裝以好運販賣機和角子老虎機的概念，帶出品牌有趣好玩的特色，無論是設計創意性還是細節精緻度都令人驚嘆，不但搞怪詮釋了中秋節的傳統寓意，更將WAT與快車肉乾的品牌DNA展露無遺，為消費者帶來視覺與味覺上的雙重享受。