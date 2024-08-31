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台灣觀光新品牌前進倫敦 辦桌文化、刈包驚艷英國民眾

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
英國家庭旅客體驗台灣夜市彈珠台遊戲，開心兌換台味贈禮。圖／觀光署提供
英國家庭旅客體驗台灣夜市彈珠台遊戲，開心兌換台味贈禮。圖／觀光署提供

交通部觀光署8月30日至9月1日在倫敦具有近百年歷史的知名地標「巴特西發電站」（Battersea Power Station）購物中心廣場內舉辦期間限定活動，以「Waves of Wonder」全新品牌概念搭建台灣特色攤位，展出台灣四季精彩的旅遊亮點，以知名的台灣辦桌文化、溫泉場景、彈珠台及刈包等台式魅力驚艷英國民眾。

觀光署表示，今年5月推出台灣觀光新品牌「TAIWAN-Waves of Wonder」，首場海外宣傳活動選在英國倫敦新地標「巴特西發電站」（Battersea Power Station）購物中心內舉行，現場設置台灣特色展攤，以全新品牌視覺打造春、夏、秋、冬4大旅遊體驗區。

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊表示，英國遊客是台灣重要的歐洲客源之一，希望藉由此次新品牌的活動讓英國民眾更認識台灣，觀光署駐倫敦辦事處今年下半年也多元利用各廣告平台，如倫敦地鐵站、計程車、公車等加強宣傳台灣品牌意象，更結合國籍航空及主流旅行業者推出台灣旅遊產品。

駐英國代表處公使柳惠千表示，台灣除了有豐富多元的觀光資源外，溫暖的人情味、優質便利的生活環境，和蓬勃發展的產業文化也非常適合英國青年前往台灣度假打工。台英雙方目前每年互惠開放各1000個名額，對喜愛異國文化的英國青年是非常難得的生活體驗機會。

觀光署說，此次為台灣觀光新品牌3.0首次在倫敦舉辦的消費者宣傳活動，現場除了有大型天燈造景呈現台灣燈會文化氛圍，布置台灣辦桌、溫泉場景及夜市常見的彈珠台讓民眾體驗，也邀來倫敦最具人氣的台灣刈包店「BAO」，提供限量的台灣刈包兌換券作為遊戲大獎，Victoria Chmel等英國網紅也到現場同樂。

觀光署表示，日前台灣再度獲得美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》（環旅世界）第12屆休閒生活風格獎（Leisure Lifestyle Awards）「亞洲最佳休閒旅遊目的地」的殊榮，反映台灣觀光在歐美人士心目中充滿了吸引力，未來觀光署將繼續前往法國巴黎、美國紐約等重點城市，舉辦新品牌的宣傳活動。

現場特設攤位推廣台灣茶旅文化，英國民眾熱情體驗。圖／觀光署提供
現場特設攤位推廣台灣茶旅文化，英國民眾熱情體驗。圖／觀光署提供
英國網紅共襄盛舉，共同推廣台灣觀光。圖／觀光署提供
英國網紅共襄盛舉，共同推廣台灣觀光。圖／觀光署提供

倫敦 品牌 英國

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