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盤點／星飯店烤肉外帶！跟著肉香遊世界 栢麗廳也變烤場

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
極炙鮮食外賣，可以帶回家自己烤。圖/日月千禧提供
極炙鮮食外賣，可以帶回家自己烤。圖/日月千禧提供

中秋烤肉不但是全民運動，今年還有多家星級酒店跨界辦活動，其中，台北晶華酒店9月13至22日將栢麗廳變身為中秋BBQ烤場、台北寒舍艾美酒店探索廚房與台畜聯名舉辦「無國界爐烤派對」，各家還有多樣外帶組，在家自己烤省更大。

台北晶華酒店栢麗廳的中秋大烤宴，主打異國烤肉美饌，由行政主廚張明志規劃三大主軸，韓式烤肉區主打大火直烤、日式漢堡排區的主角則是以日本和牛肉手打而成的多汁漢堡排，搭配香氣馥郁的紅酒松露醬以及Q彈的越光米、半熟溫泉蛋。美式炭烤區主推厚切冠軍爐烤牛排、搭配9款風味烤肉醬。

「晶華美食到你家」平台同步推出三款熟食外帶的中秋烤肉分享餐，主角包括以直火豪邁燒烤的美國極黑牛戰斧牛排、重達1.5公斤的厚切爐烤肋眼牛，以及軟嫩入味的美式烤豬肋排，每套3,680元起，即日起開放預訂。

中秋也可以直接把五星大廚帶回家。台北寒舍艾美酒店探索廚房今年與肉品專家台畜，聯手打造可以「環遊世界」的中秋限量烤肉組，蒐羅歐洲、亞洲、拉丁美洲等精彩風味，不只有主廚秘方調味，海鮮、肉品更是一組通通包，每套特價999元起。這場無國界爐烤文化也延伸至自助餐檯，包括香氣十足的「西西里烤雞」、鮮甜果香「巴西肉桂烤鳳梨」，都是必吃經典。

位於宜蘭的綠舞國際觀光飯店9月1至30日推出「月下共舞」一泊三食住房專案，9/17中秋節當日入住免加價。四人入住另可選擇專人備料生火的戶外烤肉盛宴，輕鬆享受中秋BBQ的樂趣。中秋期間、9月7至17日另推出「中秋姓名對對碰」，凡旅客姓名中有任一字「綠、舞、中、秋、奔、月、餅、柚、兔」，當日即可免費入園。

鎖定喜愛中秋在家烤的族群，台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館特別推出中秋燒烤生鮮食材外賣，A5日本和牛紐約客、美國極佳級肋眼牛排、西班牙伊比利帶骨豬、紐西蘭小羔羊排等頂級肉品，以及海鮮、蔬菜可自由搭配，一站購足。每項420至1,480元，任買兩款（不含精選蔬菜盤）即贈蔬菜盤或紅酒，購滿2,000元加碼贈送日月千禧保冷袋。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北晶華「中秋大烤宴」主打異國烤肉美饌，端出以大火直烤的現切豬五花搭配各式韓式佐料、小點等。圖/台北晶華酒店提供
台北晶華「中秋大烤宴」主打異國烤肉美饌，端出以大火直烤的現切豬五花搭配各式韓式佐料、小點等。圖/台北晶華酒店提供
寒舍探索廚房X台畜推出「探索海陸派對」。圖/台北寒舍艾美酒店提供
寒舍探索廚房X台畜推出「探索海陸派對」。圖/台北寒舍艾美酒店提供
綠舞飯店「月下共舞」住房專案，四人入住另可選擇戶外烤肉盛宴享受中秋BBQ的樂趣。圖/綠舞飯店提供
綠舞飯店「月下共舞」住房專案，四人入住另可選擇戶外烤肉盛宴享受中秋BBQ的樂趣。圖/綠舞飯店提供

中秋節 烤肉 酒店

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