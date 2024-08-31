盤點／星飯店烤肉外帶！跟著肉香遊世界 栢麗廳也變烤場

中秋烤肉不但是全民運動，今年還有多家星級酒店跨界辦活動，其中，台北晶華酒店9月13至22日將栢麗廳變身為中秋BBQ烤場、台北寒舍艾美酒店探索廚房與台畜聯名舉辦「無國界爐烤派對」，各家還有多樣外帶組，在家自己烤省更大。

台北晶華酒店栢麗廳的中秋大烤宴，主打異國烤肉美饌，由行政主廚張明志規劃三大主軸，韓式烤肉區主打大火直烤、日式漢堡排區的主角則是以日本和牛肉手打而成的多汁漢堡排，搭配香氣馥郁的紅酒松露醬以及Q彈的越光米、半熟溫泉蛋。美式炭烤區主推厚切冠軍爐烤牛排、搭配9款風味烤肉醬。

「晶華美食到你家」平台同步推出三款熟食外帶的中秋烤肉分享餐，主角包括以直火豪邁燒烤的美國極黑牛戰斧牛排、重達1.5公斤的厚切爐烤肋眼牛，以及軟嫩入味的美式烤豬肋排，每套3,680元起，即日起開放預訂。

中秋也可以直接把五星大廚帶回家。台北寒舍艾美酒店探索廚房今年與肉品專家台畜，聯手打造可以「環遊世界」的中秋限量烤肉組，蒐羅歐洲、亞洲、拉丁美洲等精彩風味，不只有主廚秘方調味，海鮮、肉品更是一組通通包，每套特價999元起。這場無國界爐烤文化也延伸至自助餐檯，包括香氣十足的「西西里烤雞」、鮮甜果香「巴西肉桂烤鳳梨」，都是必吃經典。

位於宜蘭的綠舞國際觀光飯店9月1至30日推出「月下共舞」一泊三食住房專案，9/17中秋節當日入住免加價。四人入住另可選擇專人備料生火的戶外烤肉盛宴，輕鬆享受中秋BBQ的樂趣。中秋期間、9月7至17日另推出「中秋姓名對對碰」，凡旅客姓名中有任一字「綠、舞、中、秋、奔、月、餅、柚、兔」，當日即可免費入園。