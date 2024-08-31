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快搶！寒舍集團推「3折餐券」探索廚房吃到飽558元

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
寒舍集團「APP三週年慶典」祭出3折餐券。圖/寒舍集團提供
寒舍集團「APP三週年慶典」祭出3折餐券。圖/寒舍集團提供

寒舍生活會員人數正式突破10萬大關，同時即將迎來三歲生日。寒舍集團於9月1日至9月30日推出「APP三週年慶典」歡慶三重奏活動。其中，祭出超低折扣的限量「3折餐券」，9月11日下午3點正式開放搶購，最便宜300元有找。

擁有各式特色異國餐廳的寒舍集團，歡慶官方APP滿三週年，特別為饕客們設計「美食滿額抽大獎」，結帳時出示APP卡號，單筆消費每滿3,000元，即可獲得一張電子抽獎券，至多三張。獎品包含知名健身品牌喬山健康科技JOHNSON四手韻律W按摩椅、價值198,000元，頂級席夢思「奇境系列」床墊、價值144,000元，以及寒舍集團四家飯店住宿券，最高價值達2萬5千元。

「歡慶APP三歲生日」臉書活動，凡加入寒舍生活APP、按讚追蹤飯店的facebook專頁、按讚分享貼文、標記兩位朋友並留言獻上祝福，即可抽豪華住宿大獎，每館飯店臉書提供一組住宿券獎品。

第三重是愛美食民眾必BUY的「3折餐券」，包含Buffet控最愛的「十二廚平日午餐券」超激價459元、百萬網友推崇的「探索廚房平日午餐券」558元、下殺至224元的寒沐特色菜「蟹黃海鮮豆腐煲」，以及「川薈重慶水煮嫩肥牛」422元。

此外，更加碼祭出「寒沐雙人湯屋券」史上破盤價7折只要1,750元。限量張數，賣完為止。詳情可查寒舍生活APP或各飯店官網。

寒舍集團「APP三週年慶典」即將開跑。圖/寒舍集團提供
寒舍集團「APP三週年慶典」即將開跑。圖/寒舍集團提供
臉書按讚留言還可抽住宿券等大獎。圖/寒舍集團提供
臉書按讚留言還可抽住宿券等大獎。圖/寒舍集團提供

住宿券 寒舍 飯店

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