快搶！寒舍集團推「3折餐券」探索廚房吃到飽558元

寒舍生活會員人數正式突破10萬大關，同時即將迎來三歲生日。寒舍集團於9月1日至9月30日推出「APP三週年慶典」歡慶三重奏活動。其中，祭出超低折扣的限量「3折餐券」，9月11日下午3點正式開放搶購，最便宜300元有找。

擁有各式特色異國餐廳的寒舍集團，歡慶官方APP滿三週年，特別為饕客們設計「美食滿額抽大獎」，結帳時出示APP卡號，單筆消費每滿3,000元，即可獲得一張電子抽獎券，至多三張。獎品包含知名健身品牌喬山健康科技JOHNSON四手韻律W按摩椅、價值198,000元，頂級席夢思「奇境系列」床墊、價值144,000元，以及寒舍集團四家飯店住宿券，最高價值達2萬5千元。

「歡慶APP三歲生日」臉書活動，凡加入寒舍生活APP、按讚追蹤飯店的facebook專頁、按讚分享貼文、標記兩位朋友並留言獻上祝福，即可抽豪華住宿大獎，每館飯店臉書提供一組住宿券獎品。

第三重是愛美食民眾必BUY的「3折餐券」，包含Buffet控最愛的「十二廚平日午餐券」超激價459元、百萬網友推崇的「探索廚房平日午餐券」558元、下殺至224元的寒沐特色菜「蟹黃海鮮豆腐煲」，以及「川薈重慶水煮嫩肥牛」422元。