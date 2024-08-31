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七盞茶 Ｘ BT21改裝店！4款獨家新品與限量周邊搶先看

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
七盞茶推出四款獨家飲品。圖／七盞茶提供
七盞茶推出四款獨家飲品。圖／七盞茶提供

喜愛「宇宙明星BT21」的朋友注意了，七盞茶攜手BT21推出全新店型，這是位於台北士林的旗艦店，整個店面、窗貼以及菜單等，到處都是「宇宙明星BT21」的身影，還設有拍照打卡牆，粉絲們可前往門市踩點打卡。

此次七盞茶聯手BT21最大亮點，是四款獨家飲品新上市，包含四季香蕉凍、香蕉凍奶茶、小年糕紅茶鮮乳，以及草莓奶昔。其中，「四季香蕉凍」獨家首創香蕉凍，口感滑軟香甜，香蕉牛奶的香氣搭配四季春茶，清香中帶有微甜口感。另有獨家首創香焦凍系列的「香蕉凍奶茶」。

「小年糕紅茶鮮乳」則是獨創全新配料「小年糕」，在口中咀嚼時帶有陣陣糯米香氣，搭配鮮奶茶，激盪出香濃順口的創意新滋味。「草莓奶昔」選用杜老爺經典的草莓冰淇淋，搭上鮮乳坊鮮乳醇厚奶香。

另外，七盞茶也在今年中秋節檔期推出「BT21 Magic Recipe魔法禮盒」，包括BT21造型餅乾，還會送出BT21 Magic Recipe生活特調療癒卡牌，以及隨機的幸運餅乾，每個籤詩都有不同的小語，可找尋屬於自己的魔法「祕密」。

除了店型與新品，也推出了BT21系列專屬周邊，包含三款BT21雙層壓克力鑰匙圈（60元），還有兩款不同顏色杯蓋的BT21環保隨行杯（399元），BT21造型木漿海綿（39元）， BT21紙膠帶兩入組（135元），BT21撲克牌（150元）。

兩款不同顏色杯蓋的BT21環保隨行杯（399元），杯身上有充滿魔法造型的BT21，替每一杯飲品施展奇幻魔法。圖／七盞茶提供
兩款不同顏色杯蓋的BT21環保隨行杯（399元），杯身上有充滿魔法造型的BT21，替每一杯飲品施展奇幻魔法。圖／七盞茶提供

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