七盞茶 Ｘ BT21改裝店！4款獨家新品與限量周邊搶先看

喜愛「宇宙明星BT21」的朋友注意了，七盞茶攜手BT21推出全新店型，這是位於台北士林的旗艦店，整個店面、窗貼以及菜單等，到處都是「宇宙明星BT21」的身影，還設有拍照打卡牆，粉絲們可前往門市踩點打卡。

此次七盞茶聯手BT21最大亮點，是四款獨家飲品新上市，包含四季香蕉凍、香蕉凍奶茶、小年糕紅茶鮮乳，以及草莓奶昔。其中，「四季香蕉凍」獨家首創香蕉凍，口感滑軟香甜，香蕉牛奶的香氣搭配四季春茶，清香中帶有微甜口感。另有獨家首創香焦凍系列的「香蕉凍奶茶」。

「小年糕紅茶鮮乳」則是獨創全新配料「小年糕」，在口中咀嚼時帶有陣陣糯米香氣，搭配鮮奶茶，激盪出香濃順口的創意新滋味。「草莓奶昔」選用杜老爺經典的草莓冰淇淋，搭上鮮乳坊鮮乳醇厚奶香。

另外，七盞茶也在今年中秋節檔期推出「BT21 Magic Recipe魔法禮盒」，包括BT21造型餅乾，還會送出BT21 Magic Recipe生活特調療癒卡牌，以及隨機的幸運餅乾，每個籤詩都有不同的小語，可找尋屬於自己的魔法「祕密」。