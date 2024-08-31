林聰明沙鍋魚頭連2年入選小吃新指南500碗 進軍加拿大

嘉義知名美食小吃「林聰明沙鍋魚頭」三代傳承，今年邁入第71年，是台灣第一個站上NETflix國際飲食品牌，連2年入選全台小吃新指南500碗，繼在台南、桃園市開直營店，進軍美國、日本，最近第3代傳人、執行長林佳慧率員工，帶沙鍋魚頭國際調理包及周邊商品，前往加拿大參加台灣文化節行銷，進軍加國市場。

國內6家各具特色且具產品出口能量的知名餐飲業者，在經濟部商業發展署和加拿大台灣商會聯合總會協助下，最近在加拿大多倫多「台灣文化節」，打響美食第一砲，最終目標進軍加拿大市場，在各大超市鋪貨販售，林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧率員工參展。

林佳慧說，疫情過後，大家希望讓台灣美食走向世界，林聰明沙鍋魚頭去年進駐桃園機場第2航廈，了解到許多國際旅客對美食需求，趁聯合行銷活動，第一次開賣「魚骨高湯」沙鍋魚頭國際調理包，第一次在國外現場烹煮。

林佳慧離台赴加拿大前，甫代表「林聰明沙鍋魚頭」領取第2屆全台小吃「500碗」殊榮，這也是該店第2度獲獎。林聰明沙鍋魚頭不開放加盟，林聰明表示，為供應國內外消費需求，在嘉市後湖食品廠增加產量，並在民雄鄉設置倉儲，除美國2處據點，也進軍日本東京、大阪超市，提供日本、華僑及遊客消費食用。