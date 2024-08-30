IKEA「超集玩家」集點活動開跑！「鯊鯊摺疊傘、悠遊卡、小熊包」限量獨家好物等你換

為回饋廣大消費者支持，IKEA即日起至12月31日於LINE官方帳號推出全新「超集玩家」活動，透過趣味遊戲闖關介面，只要完成指定任務就能集點，讓大家邊玩邊解鎖兌換多項好禮，只要在全台門市不限家具家飾或餐廳，於結帳時出示數位宜家卡，每月首次單筆消費滿99元即可獲得1點，集滿4點就能隨機兌換限量「獨家好物」，集滿12點還有機會抽中最大獎「10萬元臥室相關產品」。IKEA將於每月1號公告限時活動，贈品數量有限，換完為止。

IKEA「超集玩家」人人都能玩，提供新朋友省錢賺點秘訣，消費者無需到店消費，只要加入IKEA LINE官方帳號升級數位宜家卡，並完成卡友手機驗證，即可輕鬆獲得2點。

此外，IKEA更推出各式集點任務，提供消費者兌換多樣超人氣鯊鯊等週邊贈品，不限家具家飾或餐廳交易，只要2024年首次於IKEA購物，或是每月首次單筆消費金額滿99元以上就能各獲得1點，集滿4點就能隨機兌換「獨家好物」，包括輕巧方便攜帶的「鯊鯊摺疊傘」、帶著鯊鯊通勤和消費的「悠遊卡」、鯊鯊加持永保安康的「平安吊飾」、保持手部清潔並增添童趣的「小熊噴霧瓶」，到店兌換「獨家好物」直接再送1點；集滿10點可帶走超萌「限量小熊包」，以IKEA愛心小熊頭的造型設計。上述贈品數量有限，換完為止。

值得關注的是，最大獎只要集滿12點，就有機會幸運抽中「10萬元臥室產品」，臥室相關家具家飾品任君挑選、自由搭配。

想要加速把「超集玩家」的點數拿好拿滿，就不能錯過加碼限時集點活動。IKEA即日起至10月31日推出「測你多好睡」限時活動，只要在「超集玩家」遊戲介面點選進行好夢等級測驗，即可了解睡眠類型，並發現自己在全台睡眠族群中的比例，完成測驗不僅能探索對應的睡眠裝備，還能立即獲得1點。