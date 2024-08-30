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內斂也迷人 薇諾納瑞德演繹Jimmy Choo秋冬形象廣告

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
美國女星Winona Ryder拍攝了Jimmy Choo 2024秋冬形象廣告。圖／Jimmy Choo提供
美國女星Winona Ryder拍攝了Jimmy Choo 2024秋冬形象廣告。圖／Jimmy Choo提供

一向以高跟鞋聞名的時尚品牌Jimmy Choo發表了2024秋冬形象廣告，由Ezra Petronio擔任攝影與導演，並邀請美國女星薇諾納瑞德（Winona Ryder）入鏡，在一系列重現1990年代極簡美學的視覺中，帶人進一步認識Jimmy Choo 2024秋冬新品，以及鮮明、都會、摩登的女性之美。

曾演出《陰間大法師》（1988）、《剪刀手愛德華》、《小婦人》 、《黑天鵝》的Winona Ryder，一度被視為1990年代的女神級明星，但一度消失在螢光幕前；透過2016年在Netflix上播映的《怪奇物語》，Winona Ryder重新為公眾、更重要的是新世代所認識，並即將在新版、2024年的《陰間大法師Beetlejuice》再度登場。

系列形象廣告中只見Winona Ryder在鏡頭前或坐、或站、或斜倚在地面，80%全黑色的服裝搭配上長褲與長靴、長版皮外套與咖啡色過膝長靴，整體有別於當下勢頭正旺的Y2K風潮，像嘗試返璞歸真展現靜謐且自信的時尚姿態。

Cinch M皮革桶包則成為Winona Ryder在鏡頭前唯一執取的包款，時而勾掛在手邊、時而置於皮革短裙上，兼具造型與個人內心的外顯。繫帶的Scarlett高跟鞋、新版的Brooklynn騎行靴，以致超大尺寸的Diamond托特包皆是本季推薦單品。

少去浮誇造型或炫麗色彩，Winona Ryder以近乎沈著的肢體語言和造型，或就是Jimmy Choo的2024秋冬時尚倡議：回歸內在權威，真誠、內斂，也可以很迷人。

Jimmy Choo Tabatha高跟鞋，金屬光澤納帕皮革、水晶繫帶、70,800元。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo Tabatha高跟鞋，金屬光澤納帕皮革、水晶繫帶、70,800元。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo Cinch M紅寶石紅色包款，價格店洽。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo Cinch M紅寶石紅色包款，價格店洽。圖／Jimmy Choo提供
曾一度在1990年代走紅、2000年沈寂、2016捲土重來，女星Winona Ryder的星途似重新回到歐美觀眾的主流視野中。圖／Jimmy Choo提供
曾一度在1990年代走紅、2000年沈寂、2016捲土重來，女星Winona Ryder的星途似重新回到歐美觀眾的主流視野中。圖／Jimmy Choo提供

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