監院公布超思蛋報告！Linbay好油開轟「雞蛋瞎搞」 農業部浪費人民5億元

先前因應國內蛋荒，農業部啟動雞蛋短期進口專案，但卻出現1人公司超思的採購爭議等，監察院今天召開記者會，針對農業部監管失責提出5項糾正。先前在超思進口蛋爭議頻頻發文的臉書農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘今在粉專上有感而發，指「我犯錯了，我也收到了懲罰」，「但這些拿著政府支援瞎搞的人，報廢的雞蛋加倉儲浪費了人民快5億的錢，這些有受到什麼影響嗎？」

林裕紘去年自爆被網友恐嚇，但檢警查出是國民黨前黨工許哲賓涉嫌協助林自導自演，被依偽造私文書、恐嚇危害安全及誣告等罪嫌起訴。

隨著監院針對超思進口蛋爭議的調查報告出爐，林裕紘今在臉書上表示，自己因為承受不了壓力，使用了錯誤的方式退場，浪費了司法資源，本人也面對牢獄之災，也辜負了一些支持者的信任，這點非常的抱歉。

林裕紘說，過去一年以來，有更多的莫名的抹黑，抹在我的身上，甚至可以抹黑我在做青鳥的募款，而農業部對於雞蛋進口的亂象沒有任何的責任，而我這個自導自演愚蠢的小丑，卻要負上最大的責任。

林裕紘質疑，請問我有辦法控制農業部的任何預算嗎？農業部不議價，要買那麼貴的雞蛋是我控制的嗎？我的身分只是一個買賣水果的商人，我又不是掌控預算執行預算的大官。事實是什麼對這些抹黑我的人而言根本不重要，重要的是可以轉移政府在雞蛋問題瞎搞的焦點。

林裕紘表示，「我犯錯了，我也收到了懲罰」，但這些拿著政府支援瞎搞的人，報廢的雞蛋加倉儲浪費了人民快5億的錢，這些有受到什麼影響嗎？」

林裕紘說，監察院的資料都說得非常的清楚，有多項的缺失、甚至沒有議價的部分，一個高達六、七億的採購，竟然可以這樣瞎搞？當初農業部信誓旦旦說有進行議價，結果拿出來的報價單，一個是超思，一個是畜產會，這樣可以算是議價嗎？」

此外，監院報告裡提到，中央畜產會產會透過聯繫日方代理商吳女士協助採購日本雞蛋，故後續畜產會於2022年再次辦理日本雞蛋進口，亦以逕洽吳女士方式辦理，而亮采生物科技有限公司是吳女自行選擇合作的國內進口商，畜產會便與亮采簽署合約，辦理日本雞蛋進口作業。

林裕紘則爆料，監察院文中「日本的吳女士」，就是超思負責人秦女士的女兒。