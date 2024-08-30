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李俊昊大曬「黑鏤空」！PIAGET超薄表上手 氣場全開
是純色、也能吸納所有顏色的黑，總給人沈默、威嚇的力量感。瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）推出首款Polo系列黑陶瓷超薄鏤空表，延續品牌超薄DNA與黑陶瓷魅力，並由品牌代言人李俊昊帥氣上手、率性演繹。
身為2PM團員的李俊昊，是在2022年成為PIAGET品牌代言人，並在今年4月出席台北101活動以慶祝品牌150周年；而本次PIAGET Polo系列黑陶瓷超薄鏤空表的形象視覺也由李俊昊擔綱，透過他深邃的眼神與自信氣勢，襯托出手上的PIAGET超薄鏤空表，氣場全開。
問世於1979年的Polo系列，原鎖定於熱愛馬球的上流人士。正因為馬球也是一項高收入族群的社交活動，1970年代興起的Piaget Society，正反應出一種享受生活、擁抱純粹熱情的享樂姿態。而結合shape in shape設計手法的Polo腕表，本次更首度運用黑色陶瓷與鈦金屬表殼，直徑42毫米、但表殼加機芯厚度僅7.5毫米，視覺頗有存在感、但上手相對輕盈纖細。
不僅如此，伯爵自製的1200S1超薄自動上鍊機芯更被高程度鏤空，僅留下包含橋板、發條盒、擒縱結構、小時時標、指針等零件，因此無論正反面都高度透光。PIAGET再將時標、指針與自動盤上的PIAGET字樣皆賦予了藍色Superluminova夜光塗料，因此無論在夜間或低光源環境中，都將閃閃發亮，帶出宛如社交晚宴的歡快奢華氣氛。
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