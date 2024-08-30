軒尼詩X.O攜手藝術家聯名款 全球108瓶、台灣配到2瓶

享譽全球的頂級干邑品牌軒尼詩，在專注於開拓傳統的同時，亦勇於突破時代界限，今年特別邀請法國著名當代藝術家尚．米歇爾．歐托尼耶 （Jean-Michel Othoniel）攜手推出兩款軒尼詩X.O非凡珍品──「聯名大師傑作」及「聯名限量款」，展現屬於軒尼詩的奢華美學。在此同時，軒尼詩X.O也推出全新包裝及瓶身，展現與時俱進、永不停歇的精神。自九月份起，品牌將與榮獲2024年米其林入選指南的「UNA-VERSE」預約制盤式甜點餐廳合作，針對軒尼詩X.O結合台灣甜點設計專屬套餐，打造獨特味覺之旅。

尚．米歇爾．歐托尼耶是法國當代藝術家、光影與玻璃的創作大師，擅長使用玻璃、珠子、蠟等特殊的材料，創造出充滿詩意與神秘感的藝術作品，遊走於「古典與當代之間」。

這次的「軒尼詩 X.O Jean-Michel Othoniel 設計師聯名大師傑作」瓶身由巴卡拉 （Baccarat ）水晶製成，瓶頸以奢華香水瓶身工藝的金線密封，配有雕刻簽名的金屬牌。瓶蓋上方裝飾有紅寶石色巴卡拉水晶，猶如嵌入金色金屬座的紅寶石。木製外殼由優質橡木精心製作，另有六顆巴卡拉水晶嵌入木製外殼中，增強了整體的華麗感。 全球限量108瓶，台灣僅有2瓶，並附有專屬的取酒器與取酒架，僅於私人客戶通路獨家販售，建議零售價新台幣120萬9,600元。

「軒尼詩 X.O Jean-Michel Othoniel 設計師聯名限量款」以寶石為概念，並以金屬切割面結構的外殼包裹全新X.O瓶身，使限量版如同一顆正待雕琢的珍寶熠熠生輝。金色外殼的線條呼應光影變化，呈現猶如橡木紋理意象；外殼以紅色寶石狀切割凸面呈現，細緻地鑲嵌於金色外殼中心，營造出水晶切割的光影效果。瓶頸上刻有 Jean-Michel Othoniel 的簽名，外殼同時具備獨特的開啟功能，可重複使用於新款軒尼詩 X.O 酒瓶上。環保材質的外盒包裝，展現低調奢華的美感，並反映出軒尼詩對環境友好的承諾。即日起於全台精選菸酒專賣店、葡萄酒專賣店陸續上市，建議零售價新台幣7,000元。

軒尼詩九月也將與2024年《米其林指南》入選甜點餐廳UNA-VERSE主廚韓慧婷（Una）合作，以軒尼詩X.O為核心，自9月1日至30日於UNA-VERSE呈現「軒尼詩 X.O X UNA-VERSE味覺之旅」，以軒尼詩X.O特製甜點套餐為干邑愛好者展現新想像。

◎「Hennessy X UNA-VERSE味覺之旅」 ．時間：2024年9月1日至9月30日 ．地點:：UNA-VERSE （台中市南屯區五權西路二段268號） ．套餐內容：共5款甜點──夏秋小塔、花叢漫步、果釀饗宴、沉木質選和辛香醇厚（價格2,000元+10%）、軒尼詩X.O Pairing （提供單杯350元及3杯999元兩種搭配組合) ．預約方式：Inline線上預約

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