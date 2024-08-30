聽新聞
test
0:00 / 0:00

0元機票明起開搶！AirAsia夏季促銷 直飛泰國千元有找

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
AirAsia 2024夏季大促銷販售至2026年1月機位，明起開搶。圖/AirAsia提供
AirAsia 2024夏季大促銷販售至2026年1月機位，明起開搶。圖/AirAsia提供

0元機票來了！亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今 (30)宣布，明（8月31日）中午12點開始，將推出全航線1,000萬個機位大促銷活動，台灣出發航線更推出單程未稅0元的驚喜價格，既有航線最遠可購買到2026年1月31日出發機位，2025年耶誕節或跨年想搶便宜機票，也可趁現在購入。新航線台北-沖繩、高雄-東京成田冬季班表也在此次大促銷範圍之內。

2024夏季大促銷為期9天，適用出發日期為2025年2月17日至2026年1月31日航班（詳細各航線出發時間以官網為主），主推台北/高雄-吉隆坡單程未0元起，來回含稅3,500元有找。而每年4月的泰國潑水節，此次也有台北/高雄-曼谷(廊曼)、台北-清邁，單程未稅980元起的優惠。此外，菲律賓航線台北/高雄直飛馬尼拉也推出單程未稅450元起的超低價格。

AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡表示，以往AirAsia大促銷免費機位多僅於馬來西亞、泰國國內航線，此次2024年大促銷、台北-吉隆坡航線也祭出未稅0元機票，而且旅行時間橫跨2025年上半年連假與暑假時間，讓預計全家旅遊家庭可以提早搶票做準備。

針對夢幻度假地馬爾地夫，也推出吉隆坡直飛馬爾地夫馬幣8元起的價格，搭配0元機位，從台北到馬爾地夫來回含稅不到7千元，是此次大促銷推薦航點之一。如果想在東南亞深度旅行，像是馬來西亞蘭卡威、印尼棉蘭、或者是緬甸仰光等秘境，都可搭配吉隆坡轉機、最低單程未稅0元起的機票。

AirAsia夏季大促銷將於2024年8月31日中午12點正式開賣，所有促銷航班可透過airasia.com或AirAsia MOVE APP（原airasia Superapp）預訂，預訂時間截止至2024年9月8日。促銷期間提供託運行李9折優惠。

AirAsia 便宜機票 泰國 航線 馬爾地夫

延伸閱讀

看好南台灣商機 宜得利旗艦店進駐高雄大立百貨

女蛇頭騙台灣人出國從事詐騙 再依2罪被判刑

「偶泥」貓貓巨萌吸睛！ 2024「甲仙芋筍節」8/31登場 氣墊水樂園1日免費限定、貓奴快來找尋貓屁屁

國標舞世界盃台灣站登場 陳其邁熱情迎賓

相關新聞

軒尼詩X.O攜手藝術家聯名款 全球108瓶、台灣配到2瓶

享譽全球的頂級干邑品牌軒尼詩，在專注於開拓傳統的同時，亦勇於突破時代界限，今年特別邀請法國著名當代藝術家尚．米歇爾．歐托...

0元機票明起開搶！AirAsia夏季促銷 直飛泰國千元有找

0元機票來了！亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今 (30)宣布，明（8月31日）中午12點開始，將推出全航線1,00...

名表點名！沛納海、江詩丹頓、百年靈 複雜大腕全集中

隨著台北101 World Masterpiece珠寶腕表大賞的開幕，不少瑞士、日本高級鐘表品牌也先後於台北101專賣店...

全家便利商店推「沈早俱樂部」聯名第二彈！「台味長堡、鹹甜三明治、塔香三杯蘿蔔糕」快搶吃

開學季來臨，為應援莘莘學子們的餐食，全家便利商店9月4日起限時推出4大高CP值攻略，包含「沈早俱樂部」聯名早餐新品、金飯...

華航挺花東觀光 晶鑽會員贈兩張華信花東機票

403花蓮地震重創東部觀光，中華航空以實際行動力挺地方發展，今年規劃致贈每位晶鑽會員兩張華信航空花東航線來回機票，可依喜...

7-ELEVEN首度聯名韓國「橋村炸雞」！「新極大飯糰、辣醬熱狗、辣醬起司包」快嘗鮮

時序即將進入9月，即將迎來中秋佳節聚會，7-ELEVEN為讓消費者在今年中秋節享受多樣化美食，自9月4日起以聚會烤肉「暢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。