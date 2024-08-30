0元機票明起開搶！AirAsia夏季促銷 直飛泰國千元有找

0元機票來了！亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今 (30)宣布，明（8月31日）中午12點開始，將推出全航線1,000萬個機位大促銷活動，台灣出發航線更推出單程未稅0元的驚喜價格，既有航線最遠可購買到2026年1月31日出發機位，2025年耶誕節或跨年想搶便宜機票，也可趁現在購入。新航線台北-沖繩、高雄-東京成田冬季班表也在此次大促銷範圍之內。

2024夏季大促銷為期9天，適用出發日期為2025年2月17日至2026年1月31日航班（詳細各航線出發時間以官網為主），主推台北/高雄-吉隆坡單程未0元起，來回含稅3,500元有找。而每年4月的泰國潑水節，此次也有台北/高雄-曼谷(廊曼)、台北-清邁，單程未稅980元起的優惠。此外，菲律賓航線台北/高雄直飛馬尼拉也推出單程未稅450元起的超低價格。

AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡表示，以往AirAsia大促銷免費機位多僅於馬來西亞、泰國國內航線，此次2024年大促銷、台北-吉隆坡航線也祭出未稅0元機票，而且旅行時間橫跨2025年上半年連假與暑假時間，讓預計全家旅遊家庭可以提早搶票做準備。

針對夢幻度假地馬爾地夫，也推出吉隆坡直飛馬爾地夫馬幣8元起的價格，搭配0元機位，從台北到馬爾地夫來回含稅不到7千元，是此次大促銷推薦航點之一。如果想在東南亞深度旅行，像是馬來西亞蘭卡威、印尼棉蘭、或者是緬甸仰光等秘境，都可搭配吉隆坡轉機、最低單程未稅0元起的機票。

AirAsia夏季大促銷將於2024年8月31日中午12點正式開賣，所有促銷航班可透過airasia.com或AirAsia MOVE APP（原airasia Superapp）預訂，預訂時間截止至2024年9月8日。促銷期間提供託運行李9折優惠。