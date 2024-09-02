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台語金曲歌后鄭宜農挑大樑主演！劇場作品「妳歌」強強聯手 10月空總開演

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「妳歌」10/4-10/27於𝐏𝐋𝐀𝐘𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 空總劇場登場，購票請上udn售票網。圖／聯合數位文創提供
「妳歌」10/4-10/27於𝐏𝐋𝐀𝐘𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 空總劇場登場，購票請上udn售票網。圖／聯合數位文創提供

由大慕可可出品，大清華傳媒以及聯合數位文創聯合出品的「妳歌」，故事靈感源自鄭宜農的家族記憶，由藝術總監暨原創故事簡莉穎、編劇陳以恩，以及劇場新銳製作團隊山喊商行導演孟昀茹（翠斯特）聯手創作，鄭宜農擔綱主演，跨越半世紀時空，即將在舞台上開啟一段不同世代女性的奇幻冒險。

文青女神鄭宜農身兼創作歌手、演員及文字創作者。2023年以「水逆」專輯獲得第34屆金曲獎「最佳台語專輯獎」及「最佳台語女歌手獎」。此次加入「妳歌」的機緣，來自於鄭宜農與簡莉穎某次聊起關於外婆與奶奶的家族女性故事，深受感動的簡莉穎決定將故事進行改編，並邀請她擔綱主演。鄭宜農此次除了將挑大樑擔綱演出，也將獻唱包括〈苦海女神龍〉、〈孤女的願望〉與〈可愛的花蕊〉等耳熟能詳的多首臺語金曲。

「妳歌」也將挑戰劇場瘋狂企劃，每場演出邀請不同的驚喜嘉賓，一共15位踢館歌手來「妳歌」驚喜加盟獻聲！踢館歌手華麗卡司一字排開，包括國師唐綺陽、台語機關槍苗可麗、金曲樂團宇宙人小玉、台語金曲歌后曹雅雯、樂壇大勢歌手洪佩瑜...等超強卡司，每位踢館歌手都將獻出好歌喉，為「妳歌」的演出帶來不同的高光時刻！「妳歌」10/4-10/27於𝐏𝐋𝐀𝐘𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 空總劇場登場，購票請上udn售票網。

劇場 台語 驚喜

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