台語金曲歌后鄭宜農挑大樑主演！劇場作品「妳歌」強強聯手 10月空總開演

由大慕可可出品，大清華傳媒以及聯合數位文創聯合出品的「妳歌」，故事靈感源自鄭宜農的家族記憶，由藝術總監暨原創故事簡莉穎、編劇陳以恩，以及劇場新銳製作團隊山喊商行導演孟昀茹（翠斯特）聯手創作，鄭宜農擔綱主演，跨越半世紀時空，即將在舞台上開啟一段不同世代女性的奇幻冒險。

2024-09-02 08:00