名表點名！沛納海、江詩丹頓、百年靈 複雜大腕全集中

隨著台北101 World Masterpiece珠寶腕表大賞的開幕，不少瑞士、日本高級鐘表品牌也先後於台北101專賣店上發表或帶來少量話題新品，或訴諸別緻新色、特殊工藝、複雜功能或極罕稀有，因而在本地手錶收藏家與鐘錶愛好者間、掀起一波討論話題。

頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Patrimony系列一向訴諸古典氣質，本次推薦的Patrimony月相逆跳日曆腕表則集合約180度的日期逆跳與月相功能，加上淡金色表面和橄欖綠色皮表帶，悄悄預告了秋日的金黃典雅。IWC萬國表的葡萄牙系列萬年曆同樣以色彩「誘客」，44毫米的寬闊表面運用以淡藍色視覺令人耳目一新，同時萬年曆功能可自動分辨四年一度的閏月，並有南北月相顯示，清爽的色彩配置，像帶人把握著即將降溫的夏季尾聲。

一向是白熱化、高競爭強度的高級運動表領域中，沛納海（PANERAI）的Radiomir系列Annual Calendar鉑金年曆表（PAM01364）則以鉑金表殼搭配漸層深綠色面盤與年曆（Annual Calendar）功能，頗有幾分文藝復興式的懷舊古典，並使用P.9010.AC自動上鍊機芯。面盤上的月份與年曆字樣皆以以義大利顯示，可正逆向調整而無須擔心誤觸，簡潔直觀，也像義大利人的灑脫率直。

適逢品牌140周年的百年靈（Breitling）則有一只與NBA球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo聯名的Chronomat B01 42機械計時碼表，42毫米黃金表殼內以品牌自製、並經瑞士天文台認證的B01自動上鍊機芯為動力來源，對熱愛NBA職籃的愛好者們，或是收藏選購時的另一誘因。

等同於「高級日系製表」同義詞的Grand Seiko，則獻上一只Kodo恆定動力陀飛輪的黎明版、訂價大破千萬。該表款於2022年問世的初代款Ref. SLGT001曾在同年GPHG獲「最佳精準計時獎」（Chronometry Prize），並於2023年國際拍賣會上拍出約台幣1,400萬之紀錄，亦展現首只日系「恆定動力陀飛輪」的炙手可熱。