全家便利商店推「沈早俱樂部」聯名第二彈！「台味長堡、鹹甜三明治、塔香三杯蘿蔔糕」快搶吃

開學季來臨，為應援莘莘學子們的餐食，全家便利商店9月4日起限時推出4大高CP值攻略，包含「沈早俱樂部」聯名早餐新品、金飯糰指定品項第2件6折、哈逗堡39元、uno pasta可加10元搭購指定FMC茶飲，滿足消費者全餐期需求。「全家」繼今年攜手「沈早俱樂部」推出多款創新口味三明治，帶動網路熱議及消費者搶購風潮，9月4日起再度以台式風味早餐為主題，將三明治品項跨足至長堡、袋裝小吃及飲品，陸續推出6款早餐新品，包含「蒜香香腸長堡」、「熱炒鹹豬肉長堡」、「紅醬薯薯歐姆蛋三明治」、「花生火腿蛋三明治」、「塔香三杯蘿蔔糕」及「不錯喝紅茶」，更分別享有「餐餐超值配」飲料搭購組合優惠。

「全家」以「品項最多元」與「餐促最超值」兩大特色，成為消費者最便利的巷口早餐店，今年首度攜手早餐推廣大使YouTuber陪沈團的沈，與其自創品牌「沈早俱樂部」聯名合作，以隱藏版創意早餐開賣三明治與貝果，引發網路社群熱烈討論及消費者搶購風潮，帶動相關品類業績成長3成，承襲首次亮眼成績，特別於開學時期，再以台式早餐為主軸推出第二波聯名商品，品類跨足至長堡、袋裝小吃與飲品，提供豐富早餐品項應援消費者的早晨餐桌，同時更享有「餐餐超值配」搭購指定咖啡及飲品的餐促優惠及開學季限定「早點來全家」抽獎趣活動。

「全家」與「沈早俱樂部」聯名美食，首推最新長堡系列商品，「蒜香香腸長堡」將整根蒜香香腸搭配台式酸菜與蒜蓉醬，超「台」滋味必嘗；9月11日上市的「熱炒鹹豬肉長堡」使用道地鹹豬肉爆炒後加入蔥段，創新口味一吃就上癮。此外更有鹹甜交織的「紅醬薯薯歐姆蛋三明治」及9月11日上市的「花生火腿蛋三明治」，將傳統早餐店隱藏熱銷品項完美呈現；還有不可錯過「塔香三杯蘿蔔糕」（9月11日上市）與「不錯喝紅茶」的古早味組合，神還原大家從小吃到大的早餐店風味。

「全家」長期發展自有飯糰品牌「金飯糰」，以「金制食材」、「金制工法」、「金制食感」飯糰金三角，深耕打造便利商店米食文化，根據「全家」銷售觀察，於早餐時段購買飯糰的消費者相較其他時段高出5成，顯現飯糰已成為不可或缺的早餐選擇。為持續應援消費者早晨餐桌，「全家」金飯糰再升級，使用在日本被譽為擁有「超口感」的牛奶皇后米米種，口感軟Q黏，嘗得到淡淡奶香，冷飯吃也適合，並搭配日本最大豐洲市場直送海鮮，全新推出「明太子鹽烤赤魚飯糰」及「哇沙米黃金魚卵海鮮飯糰」，更特別於9月4日至9月17日開學期間推出金飯糰指定品項第2件6折優惠。

根據「全家」銷售觀察，熱狗堡最熱銷時段同樣也是在早餐時段，9月4日起「全家」隱藏熱銷早餐組合熱狗堡推出全新品牌「哈逗堡」，以「新口味、新麵包、新醬料」三大重點全新亮相，超商首見必吃組合推薦，以「Sakimoto柚子胡椒熱狗」搭配擁有濃濃起司香氣的「帕瑪森熱狗麵包」，最後不沾手就可淋上番茄芥末雙醬，歡慶新品牌上線，9月4日至9月17日推出熱狗堡組合特價39元優惠，再送不沾手番茄芥末醬。