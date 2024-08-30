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華航挺花東觀光 晶鑽會員贈兩張華信花東機票

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華航空今年規劃致贈每位晶鑽會員兩張華信航空花東航線來回機票。記者黃仲明／攝影
中華航空今年規劃致贈每位晶鑽會員兩張華信航空花東航線來回機票。記者黃仲明／攝影

403花蓮地震重創東部觀光，中華航空以實際行動力挺地方發展，今年規劃致贈每位晶鑽會員兩張華信航空花東航線來回機票，可依喜好自由選擇搭乘台北-台東、台中-花蓮或高雄-花蓮，邀請會員前往花東盡享美景，同時也為當地觀光業注入新動能。

除了推展花東觀光業復甦，華航支持在地小農不遺餘力，特別與「台灣好農」合作，長程航線豪華商務艙 Sky Lounge 挑選來自台灣各地的優質小農點心上機。今年 4 月花蓮大地震對當地農產品造成衝擊，華航進一步力挺小農，將花蓮特產的「忘憂五行酥」登上國際航班，以花蓮赤科山的「無硫金針」搭配枸杞、南瓜子、黑芝麻、杏仁共五種天然健康的食材烘烤製成，讓來自世界各地的旅客感受東台灣的風味，助力花蓮地區的經濟復甦及農業發展。

透過會員禮遇規劃及 Sky Lounge 選品巧思，華航全力支持花東地區觀光復甦，不僅推動地方經濟發展，也讓更多人認識台灣優質農產品，提升國際旅客對台灣文化與農業的認識，共同促進地方繁榮。

地震 華航 觀光

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