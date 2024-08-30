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7-ELEVEN首度聯名韓國「橋村炸雞」！「新極大飯糰、辣醬熱狗、辣醬起司包」快嘗鮮

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN首度話題聯名「橋村炸雞」，日、韓、台炸烤美味鮮食開吃，再推獵奇口味零食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度話題聯名「橋村炸雞」，日、韓、台炸烤美味鮮食開吃，再推獵奇口味零食。圖／7-ELEVEN提供

時序即將進入9月，即將迎來中秋佳節聚會，7-ELEVEN為讓消費者在今年中秋節享受多樣化美食，自9月4日起以聚會烤肉「暢飲搭餐」、「創意零食」以及「話題聯名」三大主題，推出多款炸烤系列主題美味，並強化個人化中秋過節提案，滿足多元化食飲需求，讓中秋節不再只侷限在烤肉、吃月餅，炸烤美食齊聚讓人大飽口福。

7-ELEVEN自9月4日起攜手日、韓、台超人氣炸物與烤物餐飲品牌，集結韓國「橋村炸雞」、日本「世界的山將」、「牛角燒肉」，以及本土燒肉名店「乾杯燒肉」等超人氣品牌，夢幻聯動推出一系列極具話題的美味鮮食。

此外，7-ELEVEN近80間門市設置的哈燒專櫃則推出「蜜汁大雞排」9月4日至9月17日2件99元優惠，9月17日前哈燒全品項還有任選第2件85折。

韓國超人氣炸雞品牌「橋村炸雞」首度與7-ELEVEN合作，將正宗韓式口味融入超商經典鮮食中，採用橋村主廚特調醬汁打造「橋村炸雞新極大飯糰」、「橋村辣醬熱狗」（限定門市販售）、「橋村辣醬起司包」（限定大燒包門市販售），滋味酸甜微辣，韓式料理控必吃。炸物則與日本名古屋人氣店家「世界的山將」繼夢幻雞翅後獨家開發第二款新品「山將夢幻唐揚雞」，烤物則找來台、日兩大超夯名店，以獨門醬料醃製炭烤，製作「牛角－炭烤牛燒肉便當」、「乾杯炭烤燒肉新極大烤飯糰」。7-ELEVEN更攜手漁業署以「鱸此美味，魷你真好」為題，上架「沙茶炙燒魷魚烤飯糰」與「馨苑薑絲鱸魚湯」兩款適合入秋品嘗的水產料理。

除了美味鮮食外，7-ELEVEN發現現代人喜愛嘗鮮，尤其是「獵奇口味」零食更比一般口味零食可帶動網路討論聲量翻倍，此次以炸烤為主題推出專案架，蒐羅包含獨家販售與燒肉名店肉次方聯名的「可樂果香蒜奶油牛肉口味」、「樂事波樂美式炸雞洋芋片」、「樂事波樂炙烤海鮮洋芋片」等，還有烤肉儀式感必備的「阿華田巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」，神還原各式垂涎美食風味，9月4日至10月1日還可享指定零食任選2件8折、3件77折優惠。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN限定門市販售獨家販售「橋村辣醬熱狗」，售價38元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定門市販售獨家販售「橋村辣醬熱狗」，售價38元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN近80間門市設置的哈燒專櫃推出「蜜汁大雞排」9月4日至9月17日2件99元優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN近80間門市設置的哈燒專櫃推出「蜜汁大雞排」9月4日至9月17日2件99元優惠。圖／7-ELEVEN提供
韓國超人氣炸雞品牌「橋村炸雞」首度與7-ELEVEN合作，將正宗韓式口味融入超商經典鮮食中，採用橋村主廚特調醬汁打造3款美味新品。圖／7-ELEVEN提供
韓國超人氣炸雞品牌「橋村炸雞」首度與7-ELEVEN合作，將正宗韓式口味融入超商經典鮮食中，採用橋村主廚特調醬汁打造3款美味新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN哈燒專櫃門市限定販售「薄皮炸雞腿」，先烤後炸鎖住水分，薄皮肉厚，加熱後雞肉鮮嫩多汁，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN哈燒專櫃門市限定販售「薄皮炸雞腿」，先烤後炸鎖住水分，薄皮肉厚，加熱後雞肉鮮嫩多汁，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手漁業署以「鱸此美味，魷你真好」為題，上架「沙茶炙燒魷魚烤飯糰」與「馨苑薑絲鱸魚湯」兩款適合入秋品嘗的水產料理。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手漁業署以「鱸此美味，魷你真好」為題，上架「沙茶炙燒魷魚烤飯糰」與「馨苑薑絲鱸魚湯」兩款適合入秋品嘗的水產料理。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN近80間門市設置的哈燒專櫃9月17日前哈燒全品項任選第2件85折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN近80間門市設置的哈燒專櫃9月17日前哈燒全品項任選第2件85折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售「橋村辣醬起司包」，口味香辣微甜加入起司味道濃郁，售價35元（限定大燒包門市販售）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售「橋村辣醬起司包」，口味香辣微甜加入起司味道濃郁，售價35元（限定大燒包門市販售）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN炸烤輕食美味推薦「乾杯炭烤燒肉新極大烤飯糰」與「橋村炸雞新極大飯糰」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN炸烤輕食美味推薦「乾杯炭烤燒肉新極大烤飯糰」與「橋村炸雞新極大飯糰」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月4日起攜手日、韓、台超人氣炸物與烤物餐飲品牌，集結多家超人氣品牌，夢幻聯動推出一系列極具話題的美味鮮食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月4日起攜手日、韓、台超人氣炸物與烤物餐飲品牌，集結多家超人氣品牌，夢幻聯動推出一系列極具話題的美味鮮食。圖／7-ELEVEN提供

中秋節 燒肉 零食

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