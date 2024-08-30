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金世正9月來台 現身《Energy By Longchamp》開展派對

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓星金世正將以Longchamp品牌大使的身份來台，出席《Energy By Longchamp瓏驤能量補給站》 9月13日的開展揭幕派對。圖／Longchamp提供
韓星金世正將以Longchamp品牌大使的身份來台，出席《Energy By Longchamp瓏驤能量補給站》 9月13日的開展揭幕派對。圖／Longchamp提供

以韓劇《社內相親》和《驅魔麵館》走紅的韓星金世正，將以Longchamp品牌大使的身份來台，出席《Energy By Longchamp瓏驤能量補給站》 9月13日的開展揭幕派對。

《Energy By Longchamp瓏驤能量補給站》將從9月14日起至9月17在台北松山文創園區二號倉庫登場。今年，Longchamp 將秋冬主題「Team Spirit」化為一座限時體驗館，開啟橫跨歐洲和亞洲七大城市的巡迴活動。繼倫敦和巴黎之後，第三站來到台北，參與者藉由一系列靜態與動態的互動裝置，感受品牌的核心精神。

體驗館現場設有多個互動區域，專注於體能、文化和能量的體驗，包括音樂冥想、拳擊訓練、心靈溝通、時尚造型、光環攝影棚、彩繪指甲、新鮮蔬果汁吧等，讓參與者聚焦於身心健康，全方位體驗身心靈的多元魅力，在這個充滿創意與活力的時尚空間中，探索屬於自己的能量源泉。此外，活動特別規劃了瑜伽體驗課程，分為「呼吸伸展」和「協調律動」兩大主題，由經驗豐富的瑜伽老師帶領大眾感受自由伸展的舒暢。

《Energy By Longchamp瓏驤能量補給站》

開放日期： 9月14日-9月17日

開放時間：11:00 - 18:00 （最後入場17:30）

地點：松山文創園區二號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

線上預約：https://www.accupass.com/go/EnergyByLongchamp

Energy 文創

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