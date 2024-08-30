聽新聞
test
0:00 / 0:00
金世正9月來台 現身《Energy By Longchamp》開展派對
以韓劇《社內相親》和《驅魔麵館》走紅的韓星金世正，將以Longchamp品牌大使的身份來台，出席《Energy By Longchamp瓏驤能量補給站》 9月13日的開展揭幕派對。
《Energy By Longchamp瓏驤能量補給站》將從9月14日起至9月17在台北松山文創園區二號倉庫登場。今年，Longchamp 將秋冬主題「Team Spirit」化為一座限時體驗館，開啟橫跨歐洲和亞洲七大城市的巡迴活動。繼倫敦和巴黎之後，第三站來到台北，參與者藉由一系列靜態與動態的互動裝置，感受品牌的核心精神。
體驗館現場設有多個互動區域，專注於體能、文化和能量的體驗，包括音樂冥想、拳擊訓練、心靈溝通、時尚造型、光環攝影棚、彩繪指甲、新鮮蔬果汁吧等，讓參與者聚焦於身心健康，全方位體驗身心靈的多元魅力，在這個充滿創意與活力的時尚空間中，探索屬於自己的能量源泉。此外，活動特別規劃了瑜伽體驗課程，分為「呼吸伸展」和「協調律動」兩大主題，由經驗豐富的瑜伽老師帶領大眾感受自由伸展的舒暢。
《Energy By Longchamp瓏驤能量補給站》
開放日期： 9月14日-9月17日
開放時間：11:00 - 18:00 （最後入場17:30）
地點：松山文創園區二號倉庫（台北市信義區光復南路133號）
線上預約：https://www.accupass.com/go/EnergyByLongchamp
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言