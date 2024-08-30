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「大美不言」特展 三強聯手典藏精華 9月底登台北故宮
國立故宮博物院偕巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）與法國精品品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），將於2024年9月26日至12月29日在臺北，隆重呈獻「大美不言」（Beauty Speaks For Itself）典藏精粹特展。同場特展也將於2025年1月23日起至4月20日止移至嘉義的國立故宮博物院南部院區展出。
本次展覽由國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館，及梵克雅寶三方共同策劃，以莊子的名言「大美不言」為展覽標題，詮釋大自然的美麗事物，對應展品物件之美，激發參觀者無垠想像。展件將涵蓋陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘表等，總數逾260件，引領訪客穿越時空，沉浸於裝飾藝術之美。
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