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「大美不言」特展 三強聯手典藏精華 9月底登台北故宮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
國立故宮博物院藏，清乾隆年間 陳祖章「雕橄欖核舟」。圖／梵克雅寶提供
國立故宮博物院藏，清乾隆年間 陳祖章「雕橄欖核舟」。圖／梵克雅寶提供

國立故宮博物院巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）與法國精品品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），將於2024年9月26日至12月29日在臺北，隆重呈獻「大美不言」（Beauty Speaks For Itself）典藏精粹特展。同場特展也將於2025年1月23日起至4月20日止移至嘉義的國立故宮博物院南部院區展出。

本次展覽由國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館，及梵克雅寶三方共同策劃，以莊子的名言「大美不言」為展覽標題，詮釋大自然的美麗事物，對應展品物件之美，激發參觀者無垠想像。展件將涵蓋陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘表等，總數逾260件，引領訪客穿越時空，沉浸於裝飾藝術之美。

法國裝飾藝術博物館典藏，1759年「百花香花瓶」。圖／梵克雅寶提供
法國裝飾藝術博物館典藏，1759年「百花香花瓶」。圖／梵克雅寶提供
「大美不言」典藏精粹特展將於9月26日起於國立故宮博物院登場。圖／梵克雅寶提供
「大美不言」典藏精粹特展將於9月26日起於國立故宮博物院登場。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶典藏，1906年「Varuna遊艇」微縮模型。圖／梵克雅寶提供
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