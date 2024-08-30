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持證2人同行1人免費吃到飽 新竹喜來登加碼龍蝦暢吃

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
新竹喜來登大廳酒吧「番茄龍蝦義大利麵」，午餐時段附半自助沙拉吧，晚餐時段贈送「柏克金啤酒」一瓶。圖/新竹喜來登提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
新竹喜來登大廳酒吧「番茄龍蝦義大利麵」，午餐時段附半自助沙拉吧，晚餐時段贈送「柏克金啤酒」一瓶。圖/新竹喜來登提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

9月適逢軍人節教師節及世界龍蝦日，新竹喜來登大飯店9月1日至9月30日於盛宴自助餐廳推出93軍人節及教師節餐飲優惠，軍、公、教人員於周日至周四晚餐時段用餐，可享2人同行1人免費優惠。

此外，為了即將到來的「世界龍蝦日」，飯店內的盛宴自助餐廳、迎月庭鐵板與日式料理、采悅軒中餐廳、大廳酒吧也聯手推出中、西、日式龍蝦料理，讓饕客大啖秋旬海藏的澎派鮮味。

新竹喜來登表示，為慶祝9月25日「世界龍蝦日」，盛宴自助餐廳於9月期間假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽；迎月庭鐵板與日式料理分別推出「海陸龍蝦鐵板套餐」及「海陸龍蝦日式套餐」，每套優惠價1500元；采悅軒中餐廳「金蒜龍蝦套餐」優惠價999元；大廳酒吧「番茄龍蝦義大利麵」優惠價880元，午餐時段另附半自助沙拉吧，晚餐時段則贈「柏克金啤酒」一瓶。以上價格需另加收一成服務費。

相關資訊可洽：03-620-6000轉各餐廳。

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

新竹喜來登推軍人節及教師節優惠，周日至周四晚餐時段兩人同行、一人免費吃到飽。圖/新竹喜來登提供
新竹喜來登推軍人節及教師節優惠，周日至周四晚餐時段兩人同行、一人免費吃到飽。圖/新竹喜來登提供

教師節 自助餐廳 軍人節

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