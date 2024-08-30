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六福村45周年慶 門票37折！快閃3天預購、可用到年底

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
全台最大萬聖慶典就要登場，墓碑鎮人偶墳場大門即將開啟。圖/六福村提供
全台最大萬聖慶典就要登場，墓碑鎮人偶墳場大門即將開啟。圖/六福村提供

六福村主題遊樂園1979年開園，即將進入45周年慶年，為此特別推出限時「45周年快閃票」優惠活動，8/30至9/1快閃3天、到六福村網路商城預購入園門票只要450元(原價1,199元)，約37折優惠，使用期限可自9/9到12/3。

萬聖節即將到來，絕對不能錯過的六福村墓碑鎮慶典，至今邁入8周年，適逢45周年慶，活動規模也全面升級，9/7~11/24推出全新企劃「人偶墳場」主題，讓遊客白天輕鬆暢玩、夜晚挑戰恐懼極限。

若想體驗不一樣的Halloween party，也可以發揮創意，將自己或孩子們打扮成超卡哇伊的卡通角色，讓萌鬼們出任務，到大街上的商店跟鬼王們討糖互動，以及觀賞「人偶殺戮派對」遊行，接著到南瓜園裡賣萌耍Q自拍打卡。入夜，大膽王們可一起到美國大西部牛排館「惡靈餐廳」，感受一邊用餐一邊被喪屍包圍著的恐怖氛圍，還能親眼一睹「美國達人秀」特技折骨舞團來台的驚悚表演。

活動詳情及優惠可查：http://www.leofoo.com.tw/village/

「美國達人秀」特技折骨舞團來台的驚悚表演，違反人體工學的姿勢演出，讓人瞠目結舌、驚嚇不已。圖/六福村提供
「美國達人秀」特技折骨舞團來台的驚悚表演，違反人體工學的姿勢演出，讓人瞠目結舌、驚嚇不已。圖/六福村提供
墓碑鎮慶典至今邁入8周年，適逢45周年慶，活動規模全面升級，限時推出全新企劃「人偶墳場」。圖/六福村提供
墓碑鎮慶典至今邁入8周年，適逢45周年慶，活動規模全面升級，限時推出全新企劃「人偶墳場」。圖/六福村提供

六福村 周年慶 快閃

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