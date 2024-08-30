六福村45周年慶 門票37折！快閃3天預購、可用到年底
六福村主題遊樂園1979年開園，即將進入45周年慶年，為此特別推出限時「45周年快閃票」優惠活動，8/30至9/1快閃3天、到六福村網路商城預購入園門票只要450元(原價1,199元)，約37折優惠，使用期限可自9/9到12/3。
萬聖節即將到來，絕對不能錯過的六福村墓碑鎮慶典，至今邁入8周年，適逢45周年慶，活動規模也全面升級，9/7~11/24推出全新企劃「人偶墳場」主題，讓遊客白天輕鬆暢玩、夜晚挑戰恐懼極限。
若想體驗不一樣的Halloween party，也可以發揮創意，將自己或孩子們打扮成超卡哇伊的卡通角色，讓萌鬼們出任務，到大街上的商店跟鬼王們討糖互動，以及觀賞「人偶殺戮派對」遊行，接著到南瓜園裡賣萌耍Q自拍打卡。入夜，大膽王們可一起到美國大西部牛排館「惡靈餐廳」，感受一邊用餐一邊被喪屍包圍著的恐怖氛圍，還能親眼一睹「美國達人秀」特技折骨舞團來台的驚悚表演。
活動詳情及優惠可查：http://www.leofoo.com.tw/village/
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