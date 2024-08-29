AI加持對焦快狠準！Canon雙旗艦全片幅無反相機EOS R1、EOS R5 Mak II正式登台

專業單眼相機也進入AI世代！Canon兩款高階專業全片幅無反單眼相機EOS R1及EOS R5 Mark II正式在台亮相，加入AI科技，在畫質、對焦速度、主體辨識的能力上都大幅升級，其中EOS R1以旗艦級的頂規功能主打新聞攝影師和運動、活動記錄和野生動物攝影等領域的專業攝影師；而EOS R5 Mark II則以強大攝影及錄影功能，適合各拍攝類型專業攝影師、進階攝影愛好者及影片內容創作者。

EOS R1和EOS R5 Mark II皆配備全新開發的Accelerated Capture加速捕捉系統，它結合了全新開發背照堆疊式CMOS影像感測器、DIGIC加速處理器及DIGIC X影像處理器，帶來前所未見的處理速度，再加上AI深度學習的加持，最有感的進化就是對焦「快、準、黏」。

其中一項全新自動對焦功能是「動作優先」自動對焦，透過全新關節偵測及辨識球的位置，即使多人在場上快速交錯移動，也可以緊緊追蹤拍攝主體。搭配新加入的「註冊人物優先」功能，攝影師可以預先在相機中註冊最多10個人物，拍攝時相機即會優先偵測已註冊的特定面孔。

而創新的「眼球控制自動對焦」功能，當攝影師以觀看觀景器拍攝相片時，相機能透過偵測眼球的移動、根據攝影師的視線移動自動對焦點，實現於多個主體間快速切換自動對焦的可能。

另外，AI技術也對畫質提升有所助益，全新利用深度學習的「相機內放大」解析度增強功能，攝影師可以選擇在拍攝後按所需而對相片作出裁切，並同一時間能將JPEG/HEIF影像像素擴大4倍並維持原相片清晰度。

全新雙重拍攝功能支援邊錄邊拍，能在記錄Full HD 30p影片時同時記錄3,320萬像素JPEG相片，對於動態活動攝影師、內容創作者來說，更可以大大提升工作效率。