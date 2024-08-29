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AI加持對焦快狠準！Canon雙旗艦全片幅無反相機EOS R1、EOS R5 Mak II正式登台

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Canon旗艦級EOS R1以及全能型EOS R5 Mark II正式在台亮相。記者黃筱晴／攝影
Canon旗艦級EOS R1以及全能型EOS R5 Mark II正式在台亮相。記者黃筱晴／攝影

專業單眼相機也進入AI世代！Canon兩款高階專業全片幅無反單眼相機EOS R1及EOS R5 Mark II正式在台亮相，加入AI科技，在畫質、對焦速度、主體辨識的能力上都大幅升級，其中EOS R1以旗艦級的頂規功能主打新聞攝影師和運動、活動記錄和野生動物攝影等領域的專業攝影師；而EOS R5 Mark II則以強大攝影及錄影功能，適合各拍攝類型專業攝影師、進階攝影愛好者及影片內容創作者。

EOS R1和EOS R5 Mark II皆配備全新開發的Accelerated Capture加速捕捉系統，它結合了全新開發背照堆疊式CMOS影像感測器、DIGIC加速處理器及DIGIC X影像處理器，帶來前所未見的處理速度，再加上AI深度學習的加持，最有感的進化就是對焦「快、準、黏」。

其中一項全新自動對焦功能是「動作優先」自動對焦，透過全新關節偵測及辨識球的位置，即使多人在場上快速交錯移動，也可以緊緊追蹤拍攝主體。搭配新加入的「註冊人物優先」功能，攝影師可以預先在相機中註冊最多10個人物，拍攝時相機即會優先偵測已註冊的特定面孔。

而創新的「眼球控制自動對焦」功能，當攝影師以觀看觀景器拍攝相片時，相機能透過偵測眼球的移動、根據攝影師的視線移動自動對焦點，實現於多個主體間快速切換自動對焦的可能。

另外，AI技術也對畫質提升有所助益，全新利用深度學習的「相機內放大」解析度增強功能，攝影師可以選擇在拍攝後按所需而對相片作出裁切，並同一時間能將JPEG/HEIF影像像素擴大4倍並維持原相片清晰度。

全新雙重拍攝功能支援邊錄邊拍，能在記錄Full HD 30p影片時同時記錄3,320萬像素JPEG相片，對於動態活動攝影師、內容創作者來說，更可以大大提升工作效率。

EOS R5 Mark II即日起正式發售，單機身建議售價122,000元、單鏡組建議售價156,000元；EOS R1則預計在今年11月下旬才會上市，單機身建議售價193,000元。

全新進化的自動對焦演算法亦大大提升了持續追蹤主體的能力。圖／Canon提供
全新進化的自動對焦演算法亦大大提升了持續追蹤主體的能力。圖／Canon提供
EOS R1今年11月下旬才會上市，單機身建議售價193,000元。記者黃筱晴／攝影
EOS R1今年11月下旬才會上市，單機身建議售價193,000元。記者黃筱晴／攝影
EOS R5 Mark II即日起正式發售，單機身建議售價122,000元、單鏡組建議售價156,000元。記者黃筱晴／攝影
EOS R5 Mark II即日起正式發售，單機身建議售價122,000元、單鏡組建議售價156,000元。記者黃筱晴／攝影

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