LINE Pay全新「找體驗」服務上線 訂東京迪士尼門票最高享10%回饋

為打造全方位消費、支付體驗，LINE Pay推出全新生活娛樂入口「找體驗」，攜手Klook平台的各種國內外體驗服務，用戶只樣透過LINE Pay就可以完成各式熱門體驗行程票券預訂與支付。歡慶新服務上線，限時發送50元優惠券，綁定指定銀行卡片最高可享LINE POINTS 10%回饋。

看準國人喜愛購買各式票券與出遊體驗行程，LINE Pay推出全新「找體驗」生活娛樂入口，不論是購買按摩票券、預訂泡湯行程、國內外景點門票、或找尋戶外體驗項目，都可以透過LINE Pay「找體驗」平台預訂並以LINE Pay完成付款、管理行程，提供超越支付的全新服務。

透過LINE Pay App「找體驗」訂購行程最大好處，是可以LINE Pay快速結帳，同時還可使用LINE Pay優惠券或LINE POINTS折抵消費。預訂完成後，在LINE Pay App中進入訂單管理系統，即可檢視各訂單明細，輕鬆選擇使用。用戶只需將LINE Pay App更新至最新版本即可使用，如為iOS系統，請更新至iOS 14以上版本。

歡慶服務新上線，即日起至9月30日止，使用LINE Pay付款單筆不限金額消費，享LINE POINTS 6%回饋，使用綁定之中國信託LINE Pay卡、富邦J卡、永豐DAWAY卡再享4％回饋，等同單筆最高可享10%回饋。

另外，LINE Pay也持續透過「LINE Pay優惠券」讓用戶先領券再消費、簡單輕鬆享受折扣。近期，更加入全新LINE Pay mini領取優惠券新功能，使用LINE Pay mini收款的商店，可主動發放優惠券讓用戶在LINE Pay mini前螢幕上直接領券，讓LINE Pay mini不單是收款設備，同時也是創造營收的行銷工具。