如果在冬日一位英倫女騎士 Burberry 24冬季形象廣告

面對冷冽的險峻情勢，英國人常以一貫的沈著面對，那古貴族般的氣息正是英國品牌的魅力所在。英倫時尚品牌Burberry推出2024冬季形象視覺，取景於英國湖區（Lake District），透過深棕色和苔綠色調、精湛毛料工坊的工藝，以及品牌創意總監Daniel Lee操刀督軍，展現了堅毅也空靈的人文氣息。

厚斜紋棉布、羊毛和皮革成為風衣材質，加上多層次的戶外夾克、羊毛皮內襯的粗呢大衣，成為女子迎向冬日的風格盔甲；以Burberry格紋羊毛製作的蘇格蘭裙，源自英國高級訂製服街區Savile Row的西裝剪裁，英姿煥發、神采飛揚。模特兒在風中、在小溪旁、在林野間翻飛的髮絲，像傳唱著一首相送無言的短歌，同時衣物的柔軟羊毛則來自愛爾蘭的Donegal與蘇格蘭的Lochcarron工坊，保暖且輕快。