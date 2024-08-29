如果在冬日一位英倫女騎士 Burberry 24冬季形象廣告
面對冷冽的險峻情勢，英國人常以一貫的沈著面對，那古貴族般的氣息正是英國品牌的魅力所在。英倫時尚品牌Burberry推出2024冬季形象視覺，取景於英國湖區（Lake District），透過深棕色和苔綠色調、精湛毛料工坊的工藝，以及品牌創意總監Daniel Lee操刀督軍，展現了堅毅也空靈的人文氣息。
厚斜紋棉布、羊毛和皮革成為風衣材質，加上多層次的戶外夾克、羊毛皮內襯的粗呢大衣，成為女子迎向冬日的風格盔甲；以Burberry格紋羊毛製作的蘇格蘭裙，源自英國高級訂製服街區Savile Row的西裝剪裁，英姿煥發、神采飛揚。模特兒在風中、在小溪旁、在林野間翻飛的髮絲，像傳唱著一首相送無言的短歌，同時衣物的柔軟羊毛則來自愛爾蘭的Donegal與蘇格蘭的Lochcarron工坊，保暖且輕快。
豐富的配件則讓服裝更顯層次，像是從戰馬騎士圖騰得到啟發的Tent系列包款、搖搖木馬的Rocking Horse包與Knight騎士包都展現了英倫文化中與馬術、騎士風格的不解之緣。而無論是具防潑水橡膠鞋底的Stomp厚底靴，於2023首次亮相本季病運用柔軟小牛皮的Saddle靴，都讓Burberry女士們跨越了水氣、泥濘與叢林，展現巾幗不讓鬚眉的男子氣概、筆直向前。
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