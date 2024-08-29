全聯夏日福袋幸運獎號出爐 百萬運動休旅車得主獎落這2門市

為歡慶PX Pay千萬會員達成、全支付挑戰500萬會員，全聯推出為期2個月的超值夏日福袋活動，祭出2台多功能運動休旅車作為大獎，於29日晚間7點，在LINE、臉書官方直播抽出各個獎項的幸運得獎得主。共抽出2台DISCOVERY SPORT多功能運動休旅車、3台Gogoro VIVA XL BELT、全聯福利點數、PALLADIUM法國潮流品牌購物金等，總計共615個獎項，總獎額超過500萬，就是要寵壞消費者，線上直播更吸引近20萬人次同步在線觀看。

此次活動頭獎市價228萬的「Discovery Sport多功能運動休旅-瓦雷澤藍」開在中和秀朗門市，幸運福利卡號號碼為「9999000007132511」、市價212萬「Discovery Sport多功能運動休旅-佛羅倫斯紅」開在台南西門門市，幸運福利卡號號碼為「9999000003094716」，2台多功能運動休旅車得主，皆只買了666元的PALLADIUM潮流保冷托特袋組就獲得大獎。