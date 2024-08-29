賈靜雯秀6億項鍊！LV史上最貴重珠寶領銜60億華麗襲台

路易威登（Louis Vuitton）自8月29日至9月8日於新竹The One南園人文客棧舉辦「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶展，共展出近400件頂級珠寶與高級腕表作品，總價近60億，為歷年之最。女星賈靜雯出席配戴定價高達6億的「Cœur de Paris巴黎之心項鍊」，不僅是全場最貴，也是路易威登開始推出頂級珠寶有史以來最貴重的珠寶。

賈靜雯配戴的「Cœur de Paris巴黎之心項鍊」設計融入巴黎地標艾菲爾鐵塔，襯托56.23克拉的方形祖母綠切割深彩棕色粉紅色的橘色彩鑽，由26顆LV Monogram 星形切割鑽石襯托，被問到配戴價值6億元的珠寶心情如何？賈靜雯表示其實珠寶不只看價錢，細緻的工藝與更是相當難得，例如全新系列珠寶中她最鍾愛的GRAVITE項鍊，就是因為擁有優雅別緻的線條和可拆換變化配戴的細節，也因為工藝細節為彩色寶石加分、讓她對這些作品更感興趣。

此次展覽場地以主題分為數個不同的展區，分別聚焦品牌今年才於南法發表的最新「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶系列、Loose Stone裸石、高級藝術腕表、以及象徵品牌腕表新篇章的Escale與Tambour系列腕表專區。展覽以路易威登的標誌性揭開序幕，骨董風格的圓桌襯托最新系列的設計，點出此次高級珠寶作品頌揚十九世紀法國開創性人手工藝的核心精神。

「Awakened Hands, Awakened Minds」展區以三款風格迥異的份量感作品揭開序幕。PHENOMENAL系列作品以看似硬挺實則柔軟的多層金屬項鍊襯托中央的祖母綠主石，編織部分令人想到工業革命之前手工藝鼎盛的時代。PERCEPTION項鍊則刻畫工業革命後取代手工的機械規律感，其中又見起伏波浪，兩顆色調相近的藍寶石分別來自馬達加斯加與斯里蘭卡。VISION項鍊設計圍繞火車旅行開始普及後人類對於世界的好奇，V字圖騰組成似軌道的圖騰，揉合不同切割的鑽石，編織細節則讓人想到經典旅行箱的黃銅包腳元素。賈靜雯最心儀的GRAVITE，全系列作品均採用極為珍罕的喀什米爾藍寶石，非常難得。