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Geneva Watch Days日內瓦表展 寶格麗獻樂音之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI SERPENTI PALLINI頂級珠寶神秘腕表白K金與玫瑰金鑲鑽款。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI PALLINI頂級珠寶神秘腕表白K金與玫瑰金鑲鑽款。圖／寶格麗提供

2024年度的日內瓦表展（Geneva Watch Days）自即日起至9月2日止於日內瓦湖畔的Rotonde du Mont-Blanc登場。發起這項展覽的品牌之一寶格麗（BVLGARI）以「寶格麗奢韻之音」為主題，於本次表展發表包括Octo Roma、Octo Finissimo、Bvlgari Aluminium與Serpenti Pallini在內共7款新作，男表聚焦聲音藝術，女表則傳承義大利傳統貴重金屬工藝，透過不同的美學呈現，回溯其深厚羅馬根源。

全新Octo Roma系列鳴表，不論是問表或自動報時機制，本次與義大利瑞士指揮家Lorenzo Viotti共同創作。Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon大自鳴陀飛輪腕表與 Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕表，本次顛覆古典樂音的規範，將經典的不和諧音「三全音音程」（也被稱為「魔鬼音程」）應用於問表上，以戲劇性張力營造出獨一無二的當代聽覺質感。

堪稱寶格麗有史以來最複雜表款的Octo Roma Grande Sonnerie大自鳴腕表，搭載三問功能。在大自鳴模式下，自動報時與報刻，並在每個整點鳴響相應時數，此外也可按需求報時、報刻及報分，由四個音鎚輪番敲響指揮家Lorenzo Viotti所創作的曲調。Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕表，搭載改良版的BVL428鐘樂報時機芯，以三音報時、報刻與報分。Octo Finissimo Minute Repeater Carbon超薄三問碳薄層腕表結合獨特Octo Finissimo設計與極度複雜的三問機芯，可依需求報時、報刻及報分。

而設計向來活潑大膽的Bvlgari Aluminium系列，本季則與搖滾電吉他廠牌Fender®聯手，推出Bvlgari Aluminium GMT x Fender®限量版腕表，結合Bvlgari Aluminium腕表與吉他之神Jimi Hendrix等搖滾樂手最愛的Stratocaster電吉他，以不同領域的經典象徵，為1954年誕生的Stratocaster歡慶70周年。

女表共推出三種不同金質打造的Serpenti Pallini頂級珠寶神秘腕表，輕柔搖動聲響體現奢華律動美感，金屬工藝令人讚嘆，此次首度換上機械機芯，搭載寶格麗最小的Piccolissimo機芯，體現內外皆美的極致奢華魅力。

BVLGARI SERPENTI PALLINI 頂級珠寶神秘腕表白K金鑲鑽款。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI PALLINI 頂級珠寶神秘腕表白K金鑲鑽款。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON鐘樂報時陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON鐘樂報時陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER CARBON超薄三問碳薄層腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER CARBON超薄三問碳薄層腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI PALLINI 頂級珠寶神秘腕表白K金鑲鑽款。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI PALLINI 頂級珠寶神秘腕表白K金鑲鑽款。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA GRANDE SONNERIE TOURBILLON大自鳴陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA GRANDE SONNERIE TOURBILLON大自鳴陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM GMT X FENDER®限量版腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM GMT X FENDER®限量版腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON鐘樂報時陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON鐘樂報時陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA GRANDE SONNERIE TOURBILLON大自鳴陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA GRANDE SONNERIE TOURBILLON大自鳴陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM GMT X FENDER® 限量版腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM GMT X FENDER® 限量版腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗與義大利瑞士指揮家Lorenzo Viotti共同創作全新Octo Roma腕表三全音音程。圖／寶格麗提供
寶格麗與義大利瑞士指揮家Lorenzo Viotti共同創作全新Octo Roma腕表三全音音程。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER CARBON超薄三問碳薄層腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER CARBON超薄三問碳薄層腕表。圖／寶格麗提供
104026_BVLGARI SERPENTI PALLINI 頂級珠寶神秘腕表白K金與玫瑰金鑲鑽款。圖／寶格麗提供
104026_BVLGARI SERPENTI PALLINI 頂級珠寶神秘腕表白K金與玫瑰金鑲鑽款。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI PALLINI頂級珠寶神秘腕表白K金與黃K金鑲鑽款。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI PALLINI頂級珠寶神秘腕表白K金與黃K金鑲鑽款。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI PALLINI 頂級珠寶神秘腕表白K金與黃K金鑲鑽款。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI PALLINI 頂級珠寶神秘腕表白K金與黃K金鑲鑽款。圖／寶格麗提供

寶格麗 義大利 腕表

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