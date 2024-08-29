Geneva Watch Days日內瓦表展 寶格麗獻樂音之美
2024年度的日內瓦表展（Geneva Watch Days）自即日起至9月2日止於日內瓦湖畔的Rotonde du Mont-Blanc登場。發起這項展覽的品牌之一寶格麗（BVLGARI）以「寶格麗奢韻之音」為主題，於本次表展發表包括Octo Roma、Octo Finissimo、Bvlgari Aluminium與Serpenti Pallini在內共7款新作，男表聚焦聲音藝術，女表則傳承義大利傳統貴重金屬工藝，透過不同的美學呈現，回溯其深厚羅馬根源。
全新Octo Roma系列鳴表，不論是問表或自動報時機制，本次與義大利瑞士指揮家Lorenzo Viotti共同創作。Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon大自鳴陀飛輪腕表與 Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕表，本次顛覆古典樂音的規範，將經典的不和諧音「三全音音程」（也被稱為「魔鬼音程」）應用於問表上，以戲劇性張力營造出獨一無二的當代聽覺質感。
堪稱寶格麗有史以來最複雜表款的Octo Roma Grande Sonnerie大自鳴腕表，搭載三問功能。在大自鳴模式下，自動報時與報刻，並在每個整點鳴響相應時數，此外也可按需求報時、報刻及報分，由四個音鎚輪番敲響指揮家Lorenzo Viotti所創作的曲調。Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕表，搭載改良版的BVL428鐘樂報時機芯，以三音報時、報刻與報分。Octo Finissimo Minute Repeater Carbon超薄三問碳薄層腕表結合獨特Octo Finissimo設計與極度複雜的三問機芯，可依需求報時、報刻及報分。
而設計向來活潑大膽的Bvlgari Aluminium系列，本季則與搖滾電吉他廠牌Fender®聯手，推出Bvlgari Aluminium GMT x Fender®限量版腕表，結合Bvlgari Aluminium腕表與吉他之神Jimi Hendrix等搖滾樂手最愛的Stratocaster電吉他，以不同領域的經典象徵，為1954年誕生的Stratocaster歡慶70周年。
女表共推出三種不同金質打造的Serpenti Pallini頂級珠寶神秘腕表，輕柔搖動聲響體現奢華律動美感，金屬工藝令人讚嘆，此次首度換上機械機芯，搭載寶格麗最小的Piccolissimo機芯，體現內外皆美的極致奢華魅力。
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