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Michael Kors 2024秋冬實用主義 街頭潮流取代都會奢華

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
婁峻碩（左起）、邵雨薇、詹子萱及彭千祐詮釋Michael Kors 2024秋冬嶄新樣貌。圖／Michael Kors提供
婁峻碩（左起）、邵雨薇、詹子萱及彭千祐詮釋Michael Kors 2024秋冬嶄新樣貌。圖／Michael Kors提供

Michael Kors 2024秋冬系列展現全新形象，鎖定Z世代的生活態度，以街頭潮流風格取代都會奢華元素，強調搭配性與實穿度。迎接秋冬系列新上市，Michael Kors特別在台北101旗艦店舉辦發表派對，並邀請邵雨薇、婁峻碩、詹子萱及彭千祐詮釋秋冬嶄新樣貌。

本季服裝大量運用黑色以及丹寧元素，展現都會活力。邵雨薇以水洗丹寧馬甲背心搭配顯腿長的黑色西裝褲，詹子萱則穿上寬大版型仿鱷魚壓紋外套與迷你裙，帶來甜酷女孩的穿搭範本。

男裝方面，婁峻碩以一身全丹寧造型，內搭連帽針織開襟衫以及深藍色寬褲，婁峻碩說「我是丹寧愛好者，這次丹寧走寬大剪裁設計，很符合潮流」；彭千祐則以深灰色丹寧外套搭配極寬鬆迷彩工作褲，包款部分他偏好Jordi大尺寸包款，他說「包款我是愈大愈好，家當我都會放在包包裡頭」。婁峻碩則說，「我出門會帶很多小雜物，大小包我都有，現在應該不再限定男生只能拿大包」。

Michael Kors包款捨棄了明顯Logo，今年春夏推出被暱稱為「小騷包」的Colby Bag，以皮革釦環為顯眼設計，短肩包設計凸顯身形比例更加修長。秋冬則推出迷你尺寸Colby Bag「迷你小騷包」，依然承襲包款特色，設置內外隔層不因尺寸而犧牲實用性，方便收納隨身用品，迷你款也讓帥氣的外型更加可愛吸睛。

另一款Jordi小折包，外型低調卻有獨特巧思，創作靈感取材自摺紙工藝，包款運用獨特廓型設計，側面的幾何圖紋車縫線，可讓包身任意變換為梯型或長方形，也可輕鬆攤平折起收納，相當適合旅遊使用。Jordi小折包有多種色選，並推出大、中、小三種尺寸提供選擇。

Michael Kors 2024秋冬系列，Jordi小折包主打靜奢風格，售價各為15,000元。圖／Michael Kors
Michael Kors 2024秋冬系列，Jordi小折包主打靜奢風格，售價各為15,000元。圖／Michael Kors
Michael Kors Jordi小折包，創作靈感取自摺紙工藝，幾何圖紋車縫線讓包身可攤平方便旅行收納，包身打開也可任意變換為梯型或長方形。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Jordi小折包，創作靈感取自摺紙工藝，幾何圖紋車縫線讓包身可攤平方便旅行收納，包身打開也可任意變換為梯型或長方形。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Jordi小折包，創作靈感取自摺紙工藝，幾何圖紋車縫線讓包身可攤平方便旅行收納，包身打開也可任意變換為梯型或長方形。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Jordi小折包，創作靈感取自摺紙工藝，幾何圖紋車縫線讓包身可攤平方便旅行收納，包身打開也可任意變換為梯型或長方形。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Jordi灰色小折包，15,000元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Jordi灰色小折包，15,000元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Colby綠色短肩包，18,800元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Colby綠色短肩包，18,800元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Colby灰色丹寧小羊皮限量款迷你提包，12,800元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Colby灰色丹寧小羊皮限量款迷你提包，12,800元。圖／Michael Kors提供

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