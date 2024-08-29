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池昌旭 X RADO雷達表 限量款首發熱力擠爆台北101

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
活動上並有（由左至右）Swatch Group台灣總經理Christy Lai、台北101總經理朱麗文、池昌旭、RADO總裁Adrian Bosshard，以及RADO台灣副總經理唐震勤，一同出席。記者吳致碩／攝影
活動上並有（由左至右）Swatch Group台灣總經理Christy Lai、台北101總經理朱麗文、池昌旭、RADO總裁Adrian Bosshard，以及RADO台灣副總經理唐震勤，一同出席。記者吳致碩／攝影

韓星正夯、連帶也讓歐美精品的韓星潮方興未艾。瑞士雷達表（RADO）於台北101舉行與台北101的首度限量聯名表款發行，並邀請韓星池昌旭（Ji Chang-Wook）首度以品牌代言人身份來到台灣。據了解、台北101從早上8點開始場外便湧現排隊人潮，活動時現場四層樓更匯集近千人潮，並由品牌總裁Adrian Bosshard贈送一只庫克船長Captain Cook限量表予池昌旭、一同見證了聯名表款的動感活力。

曾演出作品包含《奇皇后》、《Healer》、《歡迎回到三達里》的池昌旭，近日再有新作如《于氏王后》以粗獷古裝亮相，又或日前在台灣上映的動作電影《左輪手槍》與全道嬿、林智妍大演對手戲，受到粉絲喜愛。而出席RADO台北101專賣店活動時，池昌旭則身穿一造大地色系西裝、展現暖男氣質，除大方朝不同樓層的粉絲揮手致意，更秀出本次發表、與台北101聯名的限量表款，紳士風格滿點。

本次推出的庫克船長Captain Cook高科技陶瓷鏤空台北101限量表，是台北101首次與精品專業腕表聯名，同時全世界僅在雷達表（RADO）的台北101專賣店內販售，全球限量101只，話題十足。表款的表殼運用霧面高科技精密陶瓷打造，兼具輕量化、耐刮磨、親膚性的特點，透明表背再有台北101大樓的建築剪影，將亞洲經典地標品味收藏。

表款在一體成型的霧面黑色高科技精密陶瓷外，並搭配高貴的黃金色PVD鍍層不鏽鋼旋轉表圈與旋入式表冠，因此賦予了該系列表款所具備的300米強悍防水性能，表圈亦結合雷射雕刻的黑色高科技陶瓷嵌件，數字、時標與三角標記，黑金多重輝映。一旦往面盤內部近距離聚焦欣賞，則可於正反面皆一窺R808自動上鍊機芯的打磨修飾、倒角處理，以及象徵RADO的船錨式自動盤。

表款訂價15萬8,300元，並將隨附一只特殊表盒，內裡收納有表款與限量版證書，可洽RADO台北101專賣店，地址為：台北市信義區市府路45號一樓，或電洽：02-8101-7608

池昌旭的熱力今日於台北101發威，目測四層樓總計約湧入近千人。記者吳致碩／攝影
池昌旭的熱力今日於台北101發威，目測四層樓總計約湧入近千人。記者吳致碩／攝影
RADO Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空台北101限量版表，限量101只，15萬8,300元，僅在RADO台北101專賣店內販售。圖／RADO提供
RADO Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空台北101限量版表，限量101只，15萬8,300元，僅在RADO台北101專賣店內販售。圖／RADO提供
池昌旭首次以RADO品牌代言人身份來到台灣。記者吳致碩／攝影
池昌旭首次以RADO品牌代言人身份來到台灣。記者吳致碩／攝影
限量Captain Cook台北101限量表背並有台北101剪影。圖／RADO提供
限量Captain Cook台北101限量表背並有台北101剪影。圖／RADO提供
一身大地色西裝上身的池昌旭，散發一如手上庫克船長的活力紳士氣息。記者吳致碩／攝影
一身大地色西裝上身的池昌旭，散發一如手上庫克船長的活力紳士氣息。記者吳致碩／攝影
池昌旭大方從RADO總裁Adrian Bosshard手中接過表款。記者吳致碩／攝影
池昌旭大方從RADO總裁Adrian Bosshard手中接過表款。記者吳致碩／攝影
深潛300米加上1960年代的懷舊風，已讓Captain Cook庫克船長系列近年已成RADO最受歡迎「一哥」。圖／RADO提供
深潛300米加上1960年代的懷舊風，已讓Captain Cook庫克船長系列近年已成RADO最受歡迎「一哥」。圖／RADO提供

台北101 品牌 黑色

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